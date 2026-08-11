De Pampita y Dolores Trull a Juliana Awada y Natalia Graciano: los looks de la cena por la Fundación Huésped

De Pampita y Dolores Trull a Juliana Awada y Natalia Graciano, la cena solidaria en Casa Palanti reunió a distintas personalidades que aportaron su presencia a un encuentro beneficio por la Fundación Huésped. En un espacio histórico de Buenos Aires, cada invitado eligió un atuendo que reflejó estilos diversos y se adaptó a la ocasión. La velada combinó moda, compromiso y un ambiente único, dejando ver cómo los looks se integraron a la propuesta general del evento.

La cena de Fundación Huésped que reunió a reconocidas figuras: de Pampita y Dolores Trull a Juliana Awada y Natalia Graciano

La cena solidaria organizada en Casa Palanti a beneficio de Fundación Huésped reunió a figuras del ámbito empresarial, cultural y del espectáculo en una velada que combinó compromiso con propuestas artísticas y gastronómicas. El evento se realizó en la emblemática residencia diseñada en 1922 por Mario Palanti, creador del Palacio Barolo. Los invitados disfrutaron de un menú de pasos elaborado por el chef Juan Ventureyra y de un programa que incluyó música, mentalismo y un cierre con DJ en vivo.

Natalia Graciano | Crédito: Grupo Mass

Entre los asistentes destacaron referentes del mundo de la moda y el espectáculo, quienes aportaron elegancia y estilo a la noche. Natalia Graciano eligió un vestido largo verde esmeralda sin mangas, confeccionado con flecos de cuentas que caían de manera vertical desde el escote cerrado. El corte recto y ajustado se complementó con un clutch negro rectangular y sandalias finas en el mismo tono. Su peinado semirecogido con ondas suaves acompañó el conjunto a la perfección.

Pampita | Crédito: Grupo Mass

En su llegada a Casa Palanti, Pampita optó por un vestido largo negro sin tirantes, de corte ajustado al cuerpo, decorado con aplicaciones metálicas doradas en forma de flores y hojas que ascendían por un lateral desde el dobladillo hasta el escote recto, consiguiendo rodear toda la prenda. El cabello suelto con ondas suaves y raya al medio completó un look que se destacó por su diseño. La elección reforzó la presencia de la modelo en una noche a beneficio de la Fundación Huésped.

Juliana Awada y Nathalie Sielecki | Crédito: Grupo Mass

Por su parte, Juliana Awada se inclinó por un vestido largo de satén negro con escote drapeado en cascada y caída fluida. Sobre él llevó un blazer negro de solapa ancha y corte estructurado, usado abierto, que aportó un contraste de líneas al conjunto. El cabello suelto con ondas naturales acompañó la propuesta, que se presentó con un estilo definido que destacó durante la velada.

Andrea Tucu Martínez y Dolores Trull | Crédito: Grupo Mass

Durante la cena, Dolores Trull se robó todas las miradas con un vestido largo de satén fucsia con ribetes de encaje negro en el escote y el dobladillo. Sobre la prenda llevó un blazer negro oversize con solapas estructuradas, que sumó volumen al conjunto. El look se completó con botas negras de caña media y el cabello recogido, aportando un contraste entre el color vibrante de la prenda y los accesorios.

Los mejores looks de los famosos en la cena de la Fundación Huésped

Gloria Smith Estrada, Nathalie Sielecki, Juliana Awada, Pamela Saguier Marcuzzi, Mariana Bago y Andrea Tucu Martínez | Crédito: Grupo Mass

Fernando Dente y Leandro Cahn | Crédito: Grupo Mass

Chloe Bello | Crédito: Grupo Mass

Guillermina Valdés | Crédito: Grupo Mass

Flor de la V | Crédito: Grupo Mass

La velada en Casa Palanti combinó moda, gastronomía y espectáculos en un mismo espacio, con el objetivo de acompañar la labor de Fundación Huésped, que desde hace más de tres décadas trabaja en Argentina en temas de salud y prevención. La presencia de figuras como Pampita, Dolores Trull, Juliana Awada y Natalia Graciano aportó un componente de estilo a una noche que reunió distintos ámbitos en torno a un mismo propósito.

VDV