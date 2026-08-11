Natalia Oreiro contó cómo es la vida de su hijo, Merlín Atahualpa: el camino que heredó de sus padres, carpintería y tradición

Natalia Oreiro visitó el programa de Mirtha Legrand y compartió detalles inéditos sobre la vida de Merlín Atahualpa, el hijo que tiene junto al músico Ricardo Mollo. La artista relató cómo transita el joven esta etapa de su crecimiento y destacó su perfil bajo. “Tiene 14 años. Está hermoso”, expresó con orgullo ante las cámaras. Además, la protagonista de "Yo narciso" explicó que el adolescente elige mantenerse alejado de los medios masivos de comunicación y de la exposición pública constante.

Natalia Oreiro contó cómo es la vida de su hijo.

Merlín Atahualpa Mollo Oreiro: pasión por la música y una curiosidad inagotable

El joven heredó el talento artístico de sus padres y encuentra en los instrumentos una vía fundamental para expresarse. Según relató su madre, Merlín toca la trompeta y participa activamente en la orquesta de su institución educativa. “Empezó con una bandita con sus compañeros”, comentó Natalia en "la mesaza". Esa inclinación musical refleja la herencia cultural que respira en su casa.

Merlín Atahualpa, hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.

Sin embargo, la música no constituye su único interés, ya que el adolescente demuestra una personalidad sumamente inquieta. La artista enumeró con detalle: “Tiene muchas inclinaciones. Le gusta mucho la mecánica de los autos, le gusta la carpintería, navegar, hace vela, sabe cambiar lo que sea necesario en la casa”.

Una educación sin pantallas y con oficios manuales

La crianza del adolescente se caracteriza por la búsqueda de alternativas creativas frente al consumo masivo de tecnología. En su casa, la familia fomenta actividades manuales como la carpintería, la herrería, el origami y los deportes al aire libre. “Si le ponés sal a un plato antes de probarlo, es difícil que te guste otra cosa”, reflexionó la actriz al graficar su postura sobre la demora en el uso de pantallas.

Natalia Oreiro junto a su hijo Merlín Atahualpa que hoy tiene 14 años.

En reiteradas entrevistas Oreiro confesó que la familia decidió regalarle un dispositivo sin conexión a internet durante su cumpleaños para acompañar el proceso sin apresurarlo. Esa decisión se apoyó en un sólido consenso con las familias del colegio, donde numerosos compañeros comparten la misma dinámica restrictiva.

Merlín Atahualpa y el peso de los apellidos Oreiro - Mollo

Convivir con la fama exige un esfuerzo constante para proteger la intimidad del núcleo familiar. La reconocida cantante combina sus intensas agendas de rodaje y compromisos profesionales con la construcción de hábitos cotidianos muy simples. Lejos de los flashes, el joven disfruta de visitas frecuentes a librerías y de propuestas que estimulan la paciencia y el descubrimiento personal.

En la mesa de "La Chiquii", Oreiro reflexionó sobre el impacto que tiene la maternidad en su vida y cómo esta experiencia transformó su manera de atravesar sus vivencias. “Cómo te cambia la vida cuando sos madre”, expresó con emoción ante la conductora. De este modo, la familia consolida un entorno donde las elecciones cotidianas se sostienen mediante el diálogo y el respeto por los tiempos naturales del crecimiento, permitiéndole a "Ata" - como lo llama Natalia Oreiro - construir su propio camino rodeado de curiosidad y aprendizaje constante.