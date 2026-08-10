Por qué Natalia Oreiro estuvo 15 años sin ir a la mesa de Mirtha Legrand y por qué volvió ahora

Después de 15 años, Natalia Oreiro volvió a sentarse en la mesa de Mirtha Legrand, en un encuentro cargado de emoción y recuerdos. La actriz aprovechó su visita al histórico programa de la diva de los almuerzos para presentar su nueva película junto a Adrián Suar, pero también para compartir aspectos más íntimos de su vida, entre ellos los motivos del porqué no la visitaba durante tanto tiempo.

Natalia Oreiro en la mesa de Mirtha Legrand

La visita de Natalia Oreiro al programa de Mirtha Legrand estuvo atravesada por la nostalgia de regresar a uno de los programas más importantes de la televisión argentina y por la importancia que tiene la presencia de una artista de su trayectoria. Durante la charla, la actriz fue consultada por la mítica conductora acerca de su distanciamiento con sus colegas en lo que respecta a participaciones sociales y eventos públicos.

Natalia Oreiro en lo de Mirtha Legrand | Instagram

Con espontaneidad y fiel a su impronta sin filtros, la Chiqui le preguntó: “¿Por qué no te mezclás con nosotros, con los artistas? ¿Por qué no vas a las fiestas? No vas a las reuniones...”. “Soy re casera”, respondió la intérprete con total sinceridad y explicó que disfruta especialmente de la tranquilidad de su hogar y de compartir tiempo con su familia. Asimismo, señaló que, más allá de su perfil público, disfruta mucho de su trabajo y se involucra profundamente en cada proyecto. “Me encanta trabajar, me gusta mucho lo que hago, me apasiona. Adrián me conoce: soy bastante obsesiva con estar en todos los detalles. Filmo muchísimo”.

Sin embargo, una vez que terminan los rodajes o que se apagan las cámaras, regresa a su casa para compartir tiempo con los suyos. “Pero después tengo una vida familiar que me encanta. Me encanta estar en mi casa con mi hijo, ser mamá, ir a buscarlo a la escuela y acompañarlo a todas sus actividades. Siempre estoy ahí”, contó.

En ese momento, también le preguntaron por su matrimonio. “¿Seguís casada, no?”, quiso saber Mirtha. “Sí, sí, sí, sigo casada”, respondió Oreiro. “25 años”, agregó, mientras la conductora destacó que se trataba de sus bodas de plata. En ese sentido, dejó en claro que su bajo perfil no responde a un distanciamiento de sus colegas, sino a una elección vinculada con su manera de vivir y con el valor que le da a su privacidad.

Mirtha Legrand | Instagram

Esta declaración permitió que la conversación se enfocara en la personalidad de Merlín y en sus diferentes intereses. Moria Casán quiso saber si el adolescente había elegido la música como sus padres, a lo que Oreiro explicó que, si bien tiene una fuerte conexión con ese universo, también se siente atraído por otras disciplinas. “Toca la trompeta. Es parte de la orquesta de su escuela y empezó con una bandita con sus compañeros. Le gusta la música, pero tiene muchas inclinaciones”, contó la actriz, quien se mostró orgullosa al compartir detalles sobre su hijo.

En ese sentido, destacó que el adolescente también disfruta de actividades vinculadas con la creatividad, los trabajos manuales y el contacto con la naturaleza. “Le gusta mucho la mecánica de los autos. Le encanta la carpintería, le encanta hacer origamis, navegar”, relató durante la charla. Y, entre risas, sumó: “Sabe cambiar lo que sea necesario”.

Así anunció Natalia Oreiro su regreso a la mesa de Mirtha Legrand

La visita de Natalia Oreiro al programa de Mirtha Legrand, como era de esperarse, trajo varias repercusiones. En su perfil oficial de Instagram, hizo hincapié a esta participación en el histórico ciclo de eltrece: "Mucha alegría regresar después de 15 años a tu mesa querida Mirtha Legrand". Acto seguido, añadió el cariño especial que le tiene: "Recuerdo mi primera vez a mis 17 años, vestida también de blanco, y atesoro siempre tus palabras de aliento y cariño hacia mi trabajo y persona, un honor acompañarte esta noche".

En esta oportunidad, asistió acompañada por Adrián Suar, con quien comparte protagonismo en la película Yo, Narciso. La visita se dio en la antesala del estreno en cines de la comedia, por lo que ambos aprovecharon el encuentro con la diva para hablar sobre el nuevo proyecto y compartir algunos detalles de su vida personal y profesional, como así también sus interpretaciones sobre el presente del país.

Natalia Oreiro en lo de Mirtha Legrand | Instagram

La respuesta de Natalia Oreiro permitió conocer una faceta menos visible de su vida privada. A pesar de ser una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, la actriz aseguró que, cuando termina con sus compromisos laborales, prefiere alejarse de la exposición y disfrutar de una rutina mucho más tranquila junto a su marido e hijo. En ese sentido, dejó en claro que su bajo perfil no responde a un distanciamiento de sus colegas, sino a una elección vinculada con su manera de vivir y con el valor que le da a su familia.