La nueva vida de Betiana Wolenberg a los 38 años, la modelo que brilló en los 2000 y tuvo que dejar todo por un terrible accidente

Betiana Wolenberg, quien brilló en las pasarelas durante la década de los 2000, transita hoy una etapa profundamente diferente, marcada por la madurez y la superación personal. Su vida dio un giro radical cuando sufrió un accidente devastador cerca de Pergamino justo el Día de la Madre de 2007, un episodio límite que la obligó a estar en coma durante cuatro días y le impidió caminar durante casi medio año.

Betiana Wolenberg, una resiliente: sufrió un accidente en 2007 y realizó 10 tratamientos de fertilidad para ser mamá.

En medio del dramático suceso, Betiana reveló que "se sacó el cinturón unos 20 minutos antes" para buscar unas cosas en su cartera, un detalle insólito que terminó salvándole la vida al salir despedida del vehículo, evitando así quedar aplastada por el techo. Tras una larga rehabilitación reaprendiendo a dar pasos apoyada en las paredes, con cirugías en la garganta debido a la intubación y asegurando que "uno de los días más felices de mi vida fue cuando volví a caminar", logró salir adelante.

Betiana Wolenberg: El arduo camino hacia la maternidad

El deseo de ampliar la familia junto al periodista Nicolás Magaldi presentó obstáculos complejos que pusieron a prueba la determinación de ambos. Aunque junto a su hijo mayor, Bautista, el embarazo se dio de forma natural, la búsqueda de un segundo hijo trajo consigo complicaciones dolorosas y un recorrido médico exhaustivo en el que realizaron diez tratamientos de fertilidad. "Sufrí un embarazo ectópico que fue un duelo terrible. Fue muy duro, una cirugía de emergencia, casi me muero desangrada y pierdo una trompa", relató en diálogo con Luli Fernández en el ciclo de Infobae al recordar aquel momento crítico.

El proceso clínico se extendió durante varios años, tiempo en el cual Betiana vivió sumergida en constantes tratamientos médicos bajo el apoyo incondicional de su pareja. "En tres años, te puedo decir que prácticamente no hubieron momentitos de no estar en tratamiento", comentó sobre la intensidad del largo camino que recorrieron.

La felicidad completa de Betiana Wolenberg unto a Nicolás Magaldi y sus hijos Bautista y Catalina.

A pesar del dolor persistente y las pérdidas, ella mantenía una convicción inquebrantable, enfocada siempre en el objetivo de ser madre nuevamente junto a Magaldi. "Yo no me di el tiempo para hacer el duelo porque sentía que yo no lo necesitaba. No puedo detenerme en el dolor, en pensar en lo que no fue", confesó en la entrevista sobre su manera de enfrentar los momentos más oscuros de la búsqueda.

Un mensaje de esperanza y gratitud por Betiana Wolenberg

Hoy, la realidad de Betiana y Nicolás es radicalmente distinta y está llena de la alegría de tener a su hija, Catalina, nacida en 2025, finalmente en brazos. Al reflexionar frente a Luli Fernández sobre todo el recorrido realizado, la exmodelo destacó el "valor de la perseverancia" frente a la adversidad y el sostén fundamental de su compañero de vida. "Y digo: 'qué lindo haber tenido paciencia, haberte esperado. Haberte buscado como te busqué, mi amor'", expresó con profunda emoción al mirar a su beba.

Betiana Wolenberg y Nico Magaldi con Catalina en 2025. Betiana debió realizar 10 tratamientos de fertilización.

El testimonio de Betiana se convirtió en un faro para quienes atraviesan procesos similares, subrayando que la fe y el compromiso en la pareja son claves para no claudicar. "No bajé los brazos, nunca. Nunca, porque te veía, porque te imaginaba, porque sentía que eras vos la que estabas ahí esperándome", concluyó Betiana Wolenberg, demostrando que, incluso después de los momentos más críticos, "la vida encuentra maneras de florecer nuevamente". Su historia es una invitación a mantener la esperanza y a valorar cada instante de este nuevo capítulo.