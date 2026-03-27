El pedido desesperado de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo: desapareció su perro, Júpiter

Natalia Oreiro se mostró activa en su red social para compartir una preocupante noticia que alertó a sus seguidores. Según contó la actriz mediante un posteo, su perro llamado Júpiter se perdió en las últimas horas y recurrió a la ayuda de las personas que la siguen.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo buscan a su perro, Júpiter

Natalia Oreiro vive momentos de profunda angustia y preocupación luego de que uno de sus perros se extraviara. A través de sus redes sociales, la artista recurrió a sus seguidores con un pedido urgente para poder encontrar a Júpiter, su mascota, que se perdió en la zona de San Isidro.

Mediante una historia de Instagram, donde posee más de un millón de seguidores, Natalia Oreiro difundió distintas imágenes del animal con el objetivo de facilitar su reconocimiento por si alguien lo ve. Además, incluyó datos clave para encontrarlo rápidamente y apeló a la solidaridad de quienes tengan alguna información sobre su paradero.

Natalia Oreiro

“Me llamo Júpiter. Me perdí en San Isidro”, expresa la publicación que reúne cuatro imágenes del perro. Allí se puede ver que tiene tamaño mediano, pelaje blanco con algunas zonas en color beige y un enorme flequillo. "Por favor comunicarse", agregó Natalia Oreiro en el flyers, que realizó complemente preocupada, para recibir noticias sobre él.

El desesperado pedido de Natalia Oreiro para encontrar a su perro Júpiter

Movilizada por la situación ya que se trata de un integrante más de la familia que armó con Ricardo Mollo y su hijo Merlín Atahualpa, Natalia Oreiro recurrió a su alto nivel de exposición para pedir solidaridad y la ayuda de los usuarios. Por esta razón, dejó un número de contacto para que se comuniquen de inmediato si lo ven por alguna calle o saben algo al respecto.

El preocupante posteo de Natalia Oreiro que generó revuelo

Su pedido rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, quienes comenzaron a difundir las imágenes para lograr que Júpiter pueda regresar a su hogar lo antes posible. Cabe mencionar que Natalia Oreiro es reconocida por su amor y defensa de los animales. De hecho, en más de una oportunidad demostró su compromiso con esta causa. En mayo de 2025, por ejemplo, adoptó a una gatita rescatada de la calle a la que llamó Milonga, gesto que fue ampliamente celebrado por sus fans.

Natalia Oreiro

Por este motivo, la noticia de que su perro Júpiter se perdió causó un gran dolor y no tardó en movilizar a su comunidad digital. Personas de distintas partes del mundo se solidarizaron con la actriz y se tomaron el tiempo para replicar la imagen publicada. Hasta el momento, Natalia Oreiro no compartió novedades al respecto y su red social se mantiene en el foco de atención.

De esta manera, el pedido desesperado de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo tiene que ver con la desaparición de su perro llamado Júpiter. La mascota fue vista por última vez en la zona de San Isidro y la conductora lo hizo público para multiplicar las posibilidades de encontrarlo lo antes posible.