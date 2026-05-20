Natalia Oreiro y un look vintage para la presentación de su película

Natalia Oreiro volvió a dejar en claro cuánto le fascina generar estilismos que impacten. En plena promoción de “Nada entre los dos”, la película en la que comparte protagonismo con Gael García Bernal y que llegará a los cines el próximo 21 de mayo, la actriz otra vez apostó a la impronta “vintage” que tanto adora.

Traje con hombreras y estampado cuadrillé en rojo y detalles amarillos: el outfit viral de Oreiro.

El súper look de Natalia Oreiro para la presentación de su nuevo filme

Siempre trendy, pero con estilo propio, la actriz eligió un conjunto de sastrería, un ítem que cada vez gana más en el vestidor femenino. Esta vez, Natalia impactó con un traje de Maria Cher de saco con hombreras y pan talón wide leg con estampado cuadrillé en rojo y detalles amarillos.

"Me fascina la moda vintage", admitió la actriz.

Como en cada proyecto de su carrera, la moda es una parte fundamental en el marco de cada estreno. Razón por la que Oreiro eligió un arriesgado estilismo en su encuentro con la prensa.

En el filme “Nada entre los dos”, Natalia comparte protagonismo con Gael García Bernal. Se estrena 21 de mayo.

“Me fascina la moda vintage” comentó Natalia, quien completó el vestuario con una camisa lila con pespuntes rojos, un pañuelo anudado en el cuello en la misma gama, mocasines acharolados en color ladrillo y guantes de ecocuero bordó. Como broche de oro, la artista llevó una boina azul y anteojos de lectura de su propia marca con marco de carey.