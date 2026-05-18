Natalia Oreiro mostró sus objetos favoritos de su casa

La reconocida actriz y cantante Natalia Oreiro, quien comparte sus días en una idílica propiedad junto a su esposo, el músico Ricardo Mollo, y su hijo en común, Merlín Atahualpa, abrió una ventana hacia su universo más reservado. A través de un recorrido estético muy cuidado, la artista expuso algunos de los rincones y elementos más preciados que componen la decoración y el espíritu de su hogar. Lejos de las estridencias del espectáculo, la residencia se consolida como un santuario personal donde cada rincón parece relatar una historia propia. Los objetos seleccionados no solo cumplen una función ornamental, sino que reflejan una profunda conexión con los oficios tradicionales, el coleccionismo consciente y la belleza orgánica. El diseño interior de la vivienda conjuga calidez, nostalgia y una delicada sofisticación.

Natalia muestra sus objetos más preciados



La sofisticada vajilla vintage que atesora Natalia Oreiro



Uno de los sectores más impactantes de la vivienda es el imponente vajillero de madera clara, un mueble de líneas clásicas y gran presencia que funciona como el escenario perfecto para una magnífica colección de platos y fuentes de porcelana. En esta curaduría de vajilla antigua, se destacan especialmente las piezas decoradas con motivos botánicos, donde predominan las hojas de arce en tonos rojizos y delicadas ilustraciones de flores silvestres.

Imponente vajillero de porcelana

Asimismo, resalta un plato de tonalidad rosa pálido con motivos botánicos en azul profundo, evidenciando un ojo experto para el coleccionismo de loza de autor. Este espacio, enmarcado por sillas de caña con estructura cromada de estilo minimalista, demuestra cómo Natalia Oreiro logra fusionar la calidez del pasado con la sobriedad contemporánea, creando una atmósfera nostálgica y elegante.

Platos con diseños florales



El jardín botánico y el arte escultórico de Natalia Oreiro



El exterior de la residencia revela la estrecha relación que la actriz mantiene con la naturaleza y el paisajismo. En medio del jardín rodeado de árboles y vegetación, se erige una llamativa escultura de madera maciza tallada a mano con la figura de un felino místico, inspirada en la iconografía del célebre Maneki-neko o gato de la fortuna.

El gato de la fortuna

Esta obra, dispuesta sobre un gran tocón natural, dialoga sutilmente con el entorno silvestre y aporta una impronta mística y rústica al paisaje exterior. Para completar esta atmósfera botánica, Natalia Oreiro cultiva deslumbrantes dalias en una amplia gama cromática que va desde los matices amarillos y anaranjados hasta los intensos fucsias, un vibrante testimonio de su dedicación al cuidado de la tierra y la floricultura.

La colección mística de cristales de Natalia Oreiro



En perfecta consonancia con su búsqueda espiritual y su sensibilidad estética, los minerales preciosos ocupan un lugar privilegiado dentro de la cotidianeidad de la intérprete. Entre sus tesoros más íntimos se destaca una imponente geoda de amatista en estado bruto, cuyas cristalizaciones en tonalidades violetas profundas descansan sobre una superficie de bronce labrado con motivos de ramas y hojas.

Piedras preciosas

Junto a esta poderosa pieza geométrica, se encuentra un cristal pulido en forma de corazón de un suave tono lila traslúcido. Estos elementos místicos, cargados de simbolismo energético, reafirman la predilección de Natalia Oreiro por un estilo de vida armónico, donde los elementos de la tierra y el arte se entrelazan de manera orgánica para dotar de alma a su hogar.