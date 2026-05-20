Sofía Calzetti incorporó a su armario un particular abrigo que está revolucionando la moda street style. Se trata de la chaqueta colonial de inspiración militar con bordados y detalles que remiten a los uniformes ceremoniales del siglo XVIII. Si bien es una prenda que se aleja de su estética minimalista, la joven supo como reversionarla a su gusto y comodidad.

Sofía Calzetti reversionó la chaqueta colonial que es furor

Sofía Calzetti volvió a marcar tendencia con uno de los ítems fashionistas más fuertes de la temporada otoño-invierno 2026. Luego de que figuras como la China Suárez y Flavia Palmiero se mostraran luciendo la famosa chaqueta colonial, la joven empresaria apostó por ella y la adaptó por completo a su estilo minimal chic.

Desde un elegante café y rodeada de una ambientación sofisticada en tonos neutros, Sofía Calzetti compartió dos imágenes que llamaron la atención de sus miles de seguidores. ¿El motivo? Su look sofisticado con el abrigo más elegido en el último tiempo. La pareja de Sergio "Kun" Agüero lo reinterpretó de manera acertada y con un diseño que cosechó una lluvia de halagos.

Sofía Calzetti mostró cómo llevar la chaqueta colonial tendencia en clave minimalista y elegante

Lejos de las versiones más recargadas o maximalistas de esta chaqueta colonial inspirada en las siluetas aristocráticas y militares, Sofía Calzetti eligió un diseño sobrio y refinado en color mocha mousse. Su corte estructurado y entallado, con cuello mao y una hilera de botones metálicos son los detalles protagonistas que aportan el guiño característico de la prenda.

La empresaria combinó esta pieza con un top básico al cuerpo con escote corazón en marrón chocolate y un pantalón de vestir de líneas rectas, logrando un estilismo elegante, moderno y urbano. El beauty look fue más relajado: cabello recogido en un rodete y maquillaje natural con foco en la luminosidad de la piel. Así, mostró cómo armar una estética refinada pero cómoda a la vez.

Sofía Calzetti mostró cómo llevar la chaqueta colonial tendencia en clave minimalista y elegante

Chaqueta colonial, el nuevo "must have" del otoño invierno 2026

La chaqueta colonial se convirtió, sin dudas, en una de las prendas favoritas de la temporada otoño invierno 2026 gracias a su impronta sofisticada y versátil. Inspirada en uniformes históricos europeos y reversionada por grandes firmas internacionales, este diseño se destaca por sus hombros estructurados, botones joya, cuellos mao y cortes marcados que estilizan la silueta.

Mientras algunas celebridades optaron por lucirla en versiones más dramáticas o teatrales, Sofía Calzetti eligió una interpretación mucho más alineada con su identidad fashionista: minimalista, elegante y effortless. El resultado fue un look equilibrado que demuestra cómo esta tendencia puede adaptarse fácilmente tanto a apuestas nocturnas como a estilismos de día.

Sofía Calzetti

Además del protagonismo que obtuvo el abrigo en las fotos que subió a su cuenta de Instagram, el outfit de la modelo reflejó otra de las claves de moda que dominan este año: la sofisticación silenciosa o “quiet luxury”, una corriente que prioriza prendas de excelente moldería, tonos neutros y detalles sutiles. De esta manera, Sofía Calzetti mostró cómo llevar la chaqueta colonial tendencia en clave minimalista y elegante, y volvió a confirmar su lugar como una de las nuevas referentes de estilo en redes sociales.