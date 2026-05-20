Natalia Oreiro cumplió 49 años: la foto de Mollo, el amor de Graciela Borges y una celebración en silencio

Natalia Oreiro cumplió 49 años y lo celebró con gestos que marcaron la jornada, entre ellos una foto compartida por Ricardo Mollo y el saludo especial de Graciela Borges. La actriz eligió mantener un perfil discreto en su cumpleaños, mientras se prepara para el estreno de su nueva película, en un momento que combina vida personal y proyectos profesionales. La celebración se dio en un entorno íntimo, con muestras que acompañaron un día especial.

Natalia Oreiro cumplió 49 años con un festejo íntimo y saludos especiales de Ricardo Mollo y Graciela Borges

Natalia Oreiro cumplió 49 años y recibió muestras de afecto que destacaron en una celebración íntima, con la publicación de Ricardo Mollo y el saludo de Graciela Borges como protagonistas. La jornada se dio en paralelo a la expectativa por el estreno de su próximo film, que la encuentra en una etapa de equilibrio entre su carrera y su entorno cercano.

El tierno saludo de Ricardo Mollo a Natalia Oreiro

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz compartió distintas imágenes de los saludos que la acompañaron en este día importante para ella. Entre las publicaciones se destacó una historia que compartió su pareja, donde se la podía ver a ella disfrutando un almuerzo. “Alegría y mucho amor siempre”, escribió el artista. El mensaje del músico se convirtió en uno de los saludos más comentados, reflejando la cercanía y el vínculo que mantienen.

En paralelo, Natalia Oreiro compartió en sus redes distintos saludos de familiares y amigos. Entre ellos sobresalió el de Graciela Borges, quien publicó una foto junto a la artista y expresó: “Feliz cumpleaños, mi queridísima Natilina”. La actriz recibió múltiples muestras de afecto, aunque eligió mantener la celebración en un tono discreto, sin grandes eventos públicos.

El saludo de Graciela Borges a Natalia Oreiro

A diferencia de otros cumpleaños, la modelo optó por mantener un perfil bajo. No hubo grandes eventos ni festejos públicos, sino un día marcado por la intimidad y por la cercanía de sus seres queridos. La actriz compartió imágenes y saludos, pero evitó mostrar detalles de una celebración. La jornada estuvo acompañada por mensajes de afecto que compartió con sus seguidores.

El cumpleaños de Natalia Oreiro marcado por la expectativa por el estreno de su nueva película

Cabe destacar que Natalia Oreiro se prepara para el estreno de Nada entre los dos, una película que protagoniza junto a Gael García Bernal y que llegará a las salas en los próximos días. La historia aborda el tema de la infidelidad desde una perspectiva íntima, sin juicios morales, y se centra en los vínculos personales y las decisiones que marcan la vida de los protagonistas.

El film reúne a dos figuras reconocidas del cine latinoamericano, como la modelo uruguaya en uno de los roles principales. La trama se desarrolla en torno a una relación que atraviesa un momento de tensión, donde las elecciones de los personajes ponen en juego la confianza y la estabilidad emocional. La dirección apuesta por un enfoque realista, con escenas que reflejan la complejidad de los vínculos.

Nada entre los dos se suma a la trayectoria de Natalia Oreiro como un nuevo desafío en su carrera, consolidando su presencia en proyectos internacionales. La película combina un guion sólido con interpretaciones de gran nivel, y se espera que genere interés tanto en el público como en la crítica. El estreno coincidió con el cumpleaños 49 de la actriz, quien disfrutó de un íntimo momento con sus seres queridos.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro celebró sus 49 años en un entorno marcado por la intimidad y por gestos de afecto que destacaron en la jornada. La actriz recibió mensajes especiales de su círculo cercano, con Ricardo Mollo y Graciela Borges como protagonistas de saludos que acompañaron el día. En paralelo, transita un momento profesional importante con el próximo estreno de Nada entre los dos, la película que protagoniza junto a Gael García Bernal.

VDV