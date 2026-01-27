Natalia Pastorutti transita un camino que comenzó junto a su hermana y que hoy se proyecta en solitario. La artista recuerda aquel inicio que marcó su vida y que se convirtió en el punto de partida de una carrera que sigue creciendo con nuevos desafíos. Su presente refleja la continuidad de una historia que nació en familia y que ahora se expande con identidad propia.

Natalia Pastorutti celebró el 30 aniversario de su primera vez en Cosquín con su hermana

Natalia Pastorutti vive un presente distinto, marcado por la continuidad de una historia que empezó en familia y que hoy se desarrolla con identidad propia. Su recorrido musical refleja la evolución de una etapa compartida hacia un proyecto personal que suma nuevas experiencias. Su etapa actual abre nuevas oportunidades que consolidan su perfil como solista.

Soledad y Natalia Pastorutti

“Acompañé a mi hermana a cantar porque así me enseñaron y esa noche cambió todo. Hoy, este camino sigue como solista”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram. La artista compartió una serie de imágenes con Soledad Pastorutti donde recrearon una icónica postal de ambas en el cartel de Arequito cuando tenían 15 y 13 años.

“Cambio nuestras vidas”, aseguró Natalia Pastorutti, al referirse a ese instante que marcó un antes y un después en su vínculo con el escenario. La imagen, que las muestra unidas en sus inicios, se convirtió en un fuerte recuerdo para todos sus seguidores, quienes recuerdan la fuerza de sus inicios en el folclore argentino.

En este contexto, la cantante acompañó a Soledad Pastorutti en sus primeras presentaciones, en un gesto que surgía de la enseñanza recibida en su hogar. “Así me enseñaron”, recordó, destacando el valor de la tradición y el apoyo mutuo. Esa primera noche de canto compartido fue el punto de partida de una carrera que se consolidó con el tiempo.

Los comienzos de Soledad y Natalia Pastorutti en los escenarios

Los seguidores de Soledad y Natalia Pastorutti rápidamente reaccionaron con el posteo de las hermanas. La menor de ambas explicó que la imagen no solo representa un recuerdo, sino también un testimonio de cómo la música se convirtió en un camino de vida. “Esa noche cambió todo”, afirmó, subrayando la importancia de aquel momento inicial.

En la actualidad, la artista transita su propio recorrido artístico, con proyectos que la posicionan como solista. “Este camino sigue como solista”, señaló, dejando en claro que su identidad se construye a partir de la experiencia compartida, pero también de la búsqueda personal de su éxito y de brillar con proyectos propios.

Cabe destacar que Natalia Pastorutti mantiene una relación cercana con su hermana, pero al mismo tiempo desarrolla propuestas personales. La recreación de la foto fue también una manera de mostrar que, aunque los caminos de cada una siguieron rumbos distintos, la raíz sigue siendo la misma, el amor que las unió en aquel escenario en Cosquín 1996.

Natalia Pastorutti vive un presente marcado por la continuidad de un camino que comenzó junto a su hermana y que hoy se expande en su faceta solista. La recreación de la foto de sus inicios es un recordatorio de cómo la música transformó sus vidas y de cómo cada paso sigue sumando a una carrera que sigue creciendo.

