Natalia y Soledad Pastorutti recrearon una icónica foto de sus comienzos en la música: “Cambio nuestras vidas”

Natalia y Soledad Pastorutti recrearon una icónica foto de sus comienzos en la música, conectando el inicio de sus carreras con su presente artístico. La imagen reflejó la unión que las caracterizó sobre los escenarios y que en más de una ocasión logró emocionar a todos sus fanáticos, marcando la historia del folclore argentino.

Soledad y Natalia Pastorutti

En las últimas horas, la menor de las hermanas realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde se la podía ver recreando una foto característica del comienzo de sus carreras. En la imagen ambas estaban posando en la entrada del cartel de Arequito, su ciudad natal, cuando aún tenían 15 y 13 años.

“Hoy se cumplen 30 años. Es increíble pensar todo lo ocurrido a partir de aquel 26 de enero de 1996”, escribió Natalia Pastorutti , en referencia a la noche en que, con apenas 13 años, acompañó a su hermana en el escenario mayor de Cosquín. Aquella presentación, que parecía un sueño lejano, se convirtió en el inicio de un camino que las llevó a recorrer escenarios de todo el país y del mundo.

Soledad y Natalia Pastorutti

“Con tan solo 13 años y con la complicidad de siempre, como lo hacíamos en la casa de la esquina, acompañé a mi hermana a cantar, como lo veníamos haciendo, porque así me enseñaron y porque así disfrutaba mi niñez. Pero no era un lugar más: era el escenario mayor de Cosquín”, continuó la menor de las hermanas.

Natalia y Soledad Pastorutti comparten un recorrido transitado desde la complicidad y el cariño

En su publicación, Natalia Pastorutti no dudó en compartir los miedos que ambas sentían en su primera presentación. “Si bien teníamos miedo de que nuevamente se negara la participación porque éramos menores, a la vez estaban la ilusión y la inconsciencia. Estaba también la mirada de mi mamá, con su amor, presente siempre para alistarnos minuciosa en cada detalle; y el aliento de mi papá, las ganas y la pasión que nos transmitió por esta música”, escribió.

“Esa noche cambió nuestras vidas”, afirmó la cantante, dejando en claro el impacto de su debut en Cosquín. Entre los recuerdos más vívidos, también destacó la emoción que sintió la mañana siguiente cuando le contó a su abuela: “Correr a una cabina telefónica para llamar a mi abuela Valeria y contarle, como si ella no supiera, pero compartirlo con las personas que uno ama era lo más importante”.

Soledad y Natalia Pastorutti

Por su parte, Natalia Pastorutti también destacó la importancia que para ella tiene volver a su ciudad natal: “Ese camino siempre termina en nuestro Arequito, que es donde me refugio, donde bajo a tierra y donde hoy vivo con mis hijos”. La publicación también incluyó palabras de gratitud hacia las personas que las apoyaron a ella y a Soledad Pastorutti durante sus carreras.

En la actualidad, tres décadas después de aquel debut en Cosquín, ambas hermanas continúan su camino como solistas, sin dejar de lado el folclore que las vio brillar sobre escenarios. “Hoy este camino sigue como solista, disfrutando la música, el folclore y los festivales. Celebro estos 30 años con la música… ¡adentro!”, concluyó.

Soledad y Natalia Pastorutti

VDV