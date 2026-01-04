Así fue el cumpleaños de Omar, el papá de Soledad Pastorutti: casero, austero y familiar

Soledad Pastorutti explicó en infinidad de ocasiones lo mucho que significa su papá Omar en su carrera. La cantante narra constantemente la manera en la que él la impulsó a dar sus primeros pasos y cómo la ayuda y acompaña hasta el día de hoy. Es por ese motivo, que su cumpleaños es una de las fechas más importantes para ella. Algo que quedó claro en sus redes sociales.

El mensaje de Soledad Pastorutti por el cumpleaños de su papá

Como cada 3 de enero, Soledad Pastorutti homenajeó a su padre en un nuevo cumpleaños. La cantante, subió una publicación en la que se la puede ver en diferentes momentos, siempre vinculada con Omar. “Feliz cumpleaños genio. Gracias por insistir. Te amamos”, escribió junto a una serie de fotos y videos, en la que se destaca el momento en el que él le entrega un reconocimiento sobre el escenario.

La primera foto que subió Soledad Pastorutti para saludar a su papá en su cumpleaños.

En el material que compartió Soledad, se pueden ver algunos momentos más que destacados de su carrera. El más tierno, sin dudas, es de una muy pequeña versión suya, que dice “Papi, te dedico esta canción”. Si bien se trata de un vídeo que apenas supera un puñado de segundos, deja en claro el vínculo que siempre mantuvieron.

Por supuesto que tampoco faltan las anécdotas. En este caso, personificadas en la entrevista que la de Arequito tuvo con Mario Pergolini y en la que ella dedicó unos minutos a contar la vida de su padre y la importancia que había tenido en su carrera.

El humilde y casero cumpleaños de Omar, el papá de Soledad Pastorutti

Por supuesto que la celebración no se quedó solamente en la publicación de Instagram y la familia se juntó en Arequito para homenajear a Omar Alberto Pastorutti en su día. Así quedó registrado nuevamente en las redes sociales de la cantante.

Aunque solo compartió una foto, la misma alcanza para darse cuenta de lo íntimo y casero que fue el festejo de cumpleaños. En las imágenes se la puede ver a Soledad y su hermana Natalia junto a Omar, frente a una torta de chocolate y dulce de leche con una vela de bengala verde y un cartel de “feliz cumple” en el mismo tono.

Soledad y Natalia Pastorutti en el cumpleaños de su papá, Omar.

De esta manera, Soledad Pastorutti compartió una postal de lo que fue el cumpleaños de su padre y le dedicó unas emotivas palabras. Aunque solo se haya tratado de una imagen, la misma dejó claro que no necesitó de una gran celebración, ni mucho ruido para homenajear a uno de los hombres más importantes de su vida en su cumpleaños.