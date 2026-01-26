Facundo Arana: "Quiero recomponer la pareja con María Susini"

El 2026 comenzó con una bomba para el mundo del espectáculo: Facundo Arana y María Susini se separaron tras casi 20 años en pareja. Lo que comenzó como un rumor, fue confirmado por el actor, quien además contó los pormenores de la situación que viven como familia, junto a sus tres hijos en común, India, Yaco y Moro, mostrándose esperanzado con una reconciliación con la modelo.

Facundo Arana luchará por su amor por María Susini

Facundo Arana y María Susini eran una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo argentino, pese a que durante sus 18 años de relación atravesaron diversos rumores de ruptura manejaron con hermetismo la privacidad del vínculo, hasta que este enero del 2026 se confirmó su separación. En diálogo con Ángel de Brito, el actor, por primera vez, confirmó la separación, pero también dejó en claro su postura sobre el particular momento que atraviesan como familia.

“La crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados, que no es de un mes, no es de octubre, sino que vienen hace rato con esto, que tuvieron varias crisis”, contó el conductor de LAM (América) sobre la charla que tuvo con Facundo Arana ante los rumores y destacó que en la entrevista que le brindó el actor días atrás en stream Bondi lo había percibido evasivo al momento que le consultó por su vínculo amoroso con María Susini.

En la misma línea, el periodista indicó que el galán se mostró sorprendido al destacar que la información sobre la ruptura se difundiera en este momento, a pesar que llevan un largo tiempo separados. Ante esta situación, María Susini habría decidido no hablar al respecto ni tampoco realizar un comunicado en conjunto para dar detalles sobre este presente que sorprendió a muchos, por lo contrario, la modelo optó por continuar manteniendo hermetismo sobre su vida privada.

Por su parte, Facundo Arana fue directo sobre sus intenciones con la madre de sus hijos: “Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja”. Con estas palabras, fue contundente al dejar en claro que hará todo lo posible para volver a estar en pareja con la modelo. Asimismo, aclaró que la familia está muy bien pese a esta decisión tomada de separarse.

La confesión de Facundo Arana a Ángel de Brito dejó la puerta abierta para que en el futuro la expareja reviva su romance. Lo cierto es que el durante el fin de semana se mostraron juntos al cumplir con ciertos compromisos laborales.