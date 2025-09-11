Naturaleza y diversión: una por una las fotos de las vacaciones de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia con destino argentino

Días después de celebrar su cumpleaños número 41, Brenda Gandini armó las valijas y voló a las Cataratas del Iguazú, Misiones, junto a su pareja Gonzalo Heredia y sus dos hijos en común, Eloy y Alfonsina. Pese a su perfil bajo, la actriz decidió compartir con sus seguidores de las redes sociales las postales de sus vacaciones en familia.

Brenda Gandini disfruta de un merecido descanso en las Cataratas del Iguazú acompañada de su pareja, Gonzalo Heredia, y sus hijos, Eloy y Alfonsina. Con el objetivo de festejar un año más de vida junto a sus seres queridos y contemplar una de las maravillas naturales del mundo, la artista no dudó en elegir este destino que es uno de los más visitados por argentinos y turistas.

En su red social, la artista subió un carrousel con postales familiares que reflejan su felicidad de estar en Misiones viviendo días maravillosos, conectados con la naturaleza y disfrutando de días alejados de la rutina diaria. La primera fotografía los muestra levantando sus vasos y con una gran sonrisa en sus rostros. “Familia contenta”, escribió Brenda junto a la selfie.

Esta actitud alegre y relajada se vio en cada uno de ellos, y dejó en claro que se trataba de una pausa necesaria para que puedan recargar energías y afrontar la última parte del año. La segunda imagen, la actriz se muestra posando feliz y con un look casual, compuesto por una musculosa blanca y pantalón negro tipo sastrero, en uno de los espacios verdes que rodea este lugar y al lado de sus hijos.

En la tercera, Brenda Gandini comparte el exclusivo resort con vistas panorámicas de las Cataratas y la selva misionera, en el que se encuentra hospedada junto a su familia. "Es tan hermoso siempre volver", aseguró en su posteo de Instagram. Según se puede ver, el hotel que eligieron cuenta con una enorme piscina, espacios amplios y jardines. Sin dudas, un viaje soñado que combina relax, naturaleza y momentos inolvidables en uno de los destinos más imponentes del país.

Por último, Brenda Gandini posa muy sonriente acompañada de Gonzalo Heredia y sus hijos frente a la imponente Garganta del Diablo, uno de los paisajes más emblemáticos del sitio. Con outfits relajados y gafas de sol, los actores se mostraron abrazados a Eloy y Alfonsina, y compartieron su felicidad con las personas que los siguen en las redes.

Estas son una por una las fotos de las vacaciones de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia , quienes eligieron naturaleza y diversión para descansar en plan familiar en un destino argentino, uno de los más visitados por sus increíbles paisajes y la experiencia única que ofrece.