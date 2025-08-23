Gonzalo Heredia y Brenda Gandini festejaron los 8 años de su hija y mostraron lo grande que está

Este sábado, Alfonsina, la hija de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini cumplió 8 años y sus padres lo celebraron a lo grande. Tal y como era de esperarse, los artistas compartieron imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram donde mostraron lo compinche que son con la pequeña y cómo su presencia llena de alegría cada día de sus vidas.

Cada uno se tomó unos minutos para compartir las fotografías más inauditas junto con la niña. Este accionar sorprendió a sus seguidores ya que ellos suelen resguardar la privacidad de su hogar y de sus herederos. No obstante, esta fecha ameritaba a que transgredan esa frontera y derrochen de amor y ternura en la famosa red social de la camarita.

Alfonsina la pequeña hija de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini | Instagram

Brenda Gandini, una madre todo terreno

Para Brenda Gandini, agosto es un mes cargado de muchas emociones ya que no sólo Alfonsina está de festejo, sino que su hijo Eloy de 13 años y ella misma cumplieron años a mediados de mes. Sin embargo, hoy le tocó recibir mimos y halagos a la más chiquita de la familia a la cual se la pudo ver sonriente y llena de colores y risas.

La actriz mostró la complicidad que tiene con su hija | Instagram

En la galería virtual de la actriz se pudo observar cómo la espontaneidad y la complicidad son rasgos que caracterizan su vínculo madre e hija. “También soy su lienzo”, escribió Brenda mientras realza el momento de calidad que le brinda a la cumpleañera, quien la sostiene del brazo con suavidad.

“Feliz cumple a mi Alfonsina. Mi niña alegría, la que con esa sonrisa me derrite de amor. Mi compañerita de aventuras me encanta sumarme a sus búsquedas y redescubrir con vos el mundo. Te amo infinito”, resaltó llena de admiración y orgullo.

Gonzalo Heredia lleva con orgullo su apellido

Minutos más tarde le tocó el turno a Gonzalo Heredia quien realizó un collage para mostrar el crecimiento de la homenajeada y cómo, al igual que Brenda Gandini, disfruta de la infancia plena y feliz de la pequeña Alfonsina. Un detalle que no pasó desapercibido fue que el actor resaltó el nombre de su descendiente dejando bien en alto su apellido y su paternidad: “Te amo Alfonsina Heredia”.

Pese a que el dramaturgo no suele hacer declaraciones públicas sobre su familia, lo cierto es que, en fechas importantes de esta índole, quiere dejar plasmado el inmenso amor que siente por sus hijos y lo feliz que está en verlos crecer sanos y fuertes.

Gonzalo Heredia compartió el crecimiento de Alfonsina | Instagram

Si bien ni Brenda Gandini ni Gonzalo Heredia optaron por una foto de la familia completa, no quedan dudas de lo que prima entre eles es la armonía y la crianza compartida. Donde cada uno puede combinar la ardua tarea de criar con la de trabajar, garantizando una infancia libre y llena de aventuras y buenos momentos que les quedarán guardados en la memoria.

NB