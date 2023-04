Nazarena Vélez arremetió contra Estefi Berardi: "Me di cuenta que sos bastante cagona"

Si hay alguien en el medio que se caracteriza por ser directa es Nazarena Vélez. La actriz habla siempre desde su opinión y con total sinceridad, lo que la llevó a tener varios enfrentamientos con diferentes figuras del medio. Por ejemplo, con Carmen Barbieri, que están vivenciando una guerra fría y se tiran palos cada tanto. Esta frontalidad se intensificó aún más desde que ingresó como panelista en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por las noches de América. Hace unas semanas tuvo un conflicto con Macela Feudale y la encaró por una actitud. Esta vez fue Estefi Berardi que recibió la crítica.

Nazarena Vélez junto a su hija y su nieto

A penas comenzó el programa, se inició un debate acerca del enojo de Carmen Barbieri con LAM, y Nazarena Vélez aprovechó y le hizo un punzante comentario a su compañera Estefi Berardi. "Hoy me di cuenta que sos bastante cagona Estefi, yo no pensé que eras tan cagona. Cuando Carmen te dijo 'no me defendés', te pusiste muy nerviosa", señaló.

Sin embargo, Estefi Berardi no se quedó callada y se defendió. "No me da cagazo nada casi", comentó con cierta picardía. Pero Nazarena Vélez volvió a señalarle su actitud y a reafirmar su opinión: "Fuiste cagona. Te quiero decir que tu cara fue de cagona". Frente a la tremenda acusación de su colega, Estefi Berardi se sintió atacada e intentó escaparse con un contraataque: "Vos le tenes cagazo a Yanina, desde el primer día".

Estefi Berardi en LAM

Instantáneamente, tanto Yanina Latorre como Nazarena Vélez comenzaron a reírse, desacreditando el comentario de Estefi Berardi. Entonces, Yanina Latorre salió al ataque: "No nos conocés a ninguna de las dos. Mirá, Estefi, si te querés defender y querés soportar tu 'cagona o no cagona', no abras la boca como una hiena y defendete, no me metas a mí, que no tengo nada que ver. Nazarena si hay alguien a quien no le tiene miedo es a mí, son muchos años que nos conocemos", sentenció la panelista más picante de LAM.

Nazarena Vélez enfrentó a Fabio Cuggini: "No te conozco"

El famoso peluquero Fabio Cuggini salió a aire en LAM luego de que se conocieran las imágenes de su violento encuentro con Gustavo Sofovich. Nazarena Vélez la ligó y no se quedó callada cuando el peluquero apuntó contra ella e insinuó que ella había hecho su carrera formando romances mediáticos. Entonces, la panelista le respondió.

Nazarena Vélez se cruzó con Fabio Cuggini

"Nazarena, todos tenemos nuestra historia. Yo no creé mi imagen con romances. Yo creé mi imagen con ser un simple peluquero", arremetió Fabio Cuggini. Frente a esto, Nazarena Vélez le respondió: "No entiendo nada de lo que estás diciendo, sinceramente... No te conozco Fabio, no sé quien eres. No tengo idea de tu vida. No me estoy metiendo con vos, no estoy hablando de vos", dijo la panelista.

Fabbio Cuggini siguió hablando sin dar tiempo a que la angelita pudiera hablar y responderle. "Parecés Luis Ventura", agregó Nazarena Vélez. "No escucha nada", replicó la angelita.

