Nequi Galotti reveló la extraordinaria experiencia que vivió en contacto con la naturaleza

Nequi Galotti es una de las influencias en la moda más importantes. Su participación en eventos y programas la imponen como una de las más observadas al momento de marcar tendencias, sobre todo en el estilo elegante y comfy de la industria. Sin embargo, ella no solo encuentra fascinación en estos ámbitos, sino que también en sus salidas con amigos y familia a diferentes experiencias. En Semana Santa, decidió tener un domingo de Pascuas diferentes y mostró la aventura en la que se embarcó con sus seres queridos, y que la conectó más con la naturaleza.

La extraordinaria aventura de Nequi Galotti y sus seres queridos

La nueva aventura en la naturaleza de Nequi Galotti

Las celebridades no dudaron en pasar un momento en familia en Semana Santa. Este fin de semana largo, que se conectaron con unas fiestas muy importantes para muchos, se volvió el centro de varias reuniones alrededor de la Argentina y el mundo. Nequi Galotti siguió con esta tradición, y pasó los días con sus seres queridos. Sin embargo, y para conectarse aún más con la naturaleza, decidió apostar a una nueva aventura, lejos de lo común.

La extraordinaria aventura de Nequi Galotti y sus seres queridos

En su cuenta de Instagram, compartió las mejores fotos y videos de un día en Santa Rosa, La Pampa. "Ayer vivimos un plan en familia que nos va a quedar para siempre. Fuimos a vivir la brama de los ciervos colorados en la Reserva Provincial Parque Luro y fue realmente especial", escribió emocionada. De esta manera, mostró algunos videos donde se podían ver a los animales, y a ella y su familia con binoculares para no molestar en la vida de los seres.

Con una sonrisa en el rostro, disfrutó de un día completo al aire libre, junto a sus personas favoritas, mientras descubrió el lado más tranquilo de la vida de los ciervos. "Silencio, naturaleza... y ese sonido único que lo envuelve todo. Momentos simples, pero que se sienten profundo. Unas Pascuas distintas, únicas, acá en Santa Rosa, La Pampa. Y sí, a veces no hace falta ir tan lejos para vivir algo así. La Pampa tiene magia", cerró.

La extraordinaria aventura de Nequi Galotti y sus seres queridos

Nequi Galotti: una mujer de apuestas y experiencias divertidas

Nequi Galotti demuestra que la vida es siempre apostar por experiencias nuevas e inimaginables. Desde convertirse en host de viajes por Europa, pasando por su usual trabajo en la moda y hasta llegar a apostar por una salida con amigas, ella busca conectarse con su naturaleza y el entorno relajante y lejos de la ciudad. Es por eso que siempre se apunta a planes como desafíos de baile, caminatas en reservas naturales o viajes al Tigre, para relajar.

Las aventuras de Nequi Galotti

En los últimos días, invitó a su familia a un domingo de Pascuas diferente, apostando a una experiencia divertida y extraordinaria. Sus seguidores no dudaron en halagar la idea que tuvo para Semana Santa y anotarla como una buena opción de acercarse a la naturaleza. Nequi Galotti no solo es una influencia de la moda, sino que encuentra la calma y los momentos especiales junto a sus seres queridos, en aventuras fuera de lo común.

A.E