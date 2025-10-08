Nequi Galotti adelantó y mostró la malla enteriza que será la tendencia de la próxima temporada

Nequi Galotti es una de las mujeres fashionistas más importantes de la televisión argentina. Con su estilo elegante, se la juega por diferentes tendencias que la llevan a ser una impulsora de nuevas ideas. Sin embargo, decidió alejarse de todos sus trabajos en la Argentina para disfrutar de un increíble viaje por los pueblos más hermosos de Italia. Fue allí que adelantó y mostró la malla enteriza que será la más elegida de la próxima temporada, y se robó los halagos.

Nequi Galotti está viviendo una experiencia única en las últimas semanas. Por primera vez en su vida, una importante agencia de viajes la invitó a ser host de un viaje grupal al sur de Italia. En sus posteos de Instagram, comparte las mejores imágenes de esta experiencia nueva e única en su vida, donde recorrerá lugares como Monreale, Cefalù, Tropea, y muchos más. Sin embargo, en ningún momento pierde su tinte fashionista, que adelanta tendencias en sus paseos.

En esta ocasión, se alejó de las bajas temperaturas, dando la bienvenida al verano que se aproxima en la Argentina. Nequi se unió a diversas celebridades que comenzaron a mostrar sus mejores looks para el calor, y decidió adelantar tendencia con una malla enteriza que fusiona elegancia y comodidad. Durante sus días en las playas de Calabria, compartió las mejores postales veraniegas, que se robaron los halagos de las redes sociales.

Debajo de un vestido de broderie blanco, y junto a unos lentes de sol, Galotti estrenó una malla enteriza total black. La misma llevaba la tendencia de las transparencias a los costados, con un delicado tul que marcaba la figura. La parte superior se destacaba por un corte en V que cargaba comodidad al atuendo. Sin embargo, lo que más destacó la conocedora de moda fue la calidad de la artesanía argentina, y lo lejos que llega alrededor del mundo. "Moda argentina en el sur de Italia. Entre el sol, el mar y las callecitas de Tropea, me acompañan las creaciones de Adriana Costantini. Estilo argentino en paisajes italianos".

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en halagar el look de la conductora, y su capacidad para nunca dejar de lado la moda al momento de probar nuevas experiencias. Nequi Galotti marcó lo mejor del invierno durante los meses anteriores. Con la llegada de las altas temperaturas, y su viaje por Italia como host de un grupo, la conductora le abrió paso al verano argentino, y adelantó la malla enteriza más cómoda y elegante.

