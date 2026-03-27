Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl brillaron en una velada que le rindió homenaje a la moda. Las tres referentes de estilo, que suelen dar cátedra de cómo llevar looks elegantes con sello propio mediante sus redes sociales, se llevaron toda la atención en el evento.

Diseños atemporales, accesorios y el negro como protagonista: los looks destacados de Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl

En una noche marcada por la elegancia y la celebración de la alta costura, Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl dijeron presente en la presentación de “L’Ouverture”, la nueva propuesta del diseñador Javier Saiach. El evento, que tuvo lugar en el exclusivo barrio de Recoleta, también funcionó como marco para celebrar sus 25 años de trayectoria.

Para esta importante ocasión, Nequi Galotti apostó por un outfit negro de líneas elegantes y sofisticadas, con un top sin mangas de cuello alto y pantalón amplio, acompañado por accesorios dorados que aportaron brillo y distinción. A su lado, Evelyn Scheidl lució un vestido negro clásico, de corte simple y largo a la rodilla, sumando un chal en tonos dorados que elevó el conjunto con un toque glamoroso.

De Nequi Galotti y Teresa Calandra a Evelyn Scheidl: los mejores looks de un exclusivo evento de moda (Crédito: Prensa)

Por su parte, Teresa Calandra se inclinó por un vestido corto de textura cuadrillé en tonos oscuros, con mangas cortas y medias al tono, completando el look con stilettos y una cartera pequeña que reforzó su estilo chic y moderno. Las tres referentes de la moda se mostraron sonrientes y distendidas, posando junto a otras invitadas como María Claudia Pedrayes y Dominique Metzger, en una velada que reunió a figuras destacadas del ambiente artístico.

María Claudia Pedrayes, Javier Saiach, Evelyn Scheidl y Dominique Metzger (Crédito: Prensa)

Los looks con impronta fashionista de Zulemita Menem y Barbie Simons

En otra de las postales de la noche, Zulemita Menem y Barbie Simons también captaron todas las miradas con sus looks, demostrando dos estilos diferentes pero igualmente sofisticados. La hija del expresidente Carlos Menem apostó por un atuendo sastrero con estética moderna: blazer negro estructurado combinado con una blusa blanca de cuello alto con detalles románticos y pantalón de cuero ajustado. Con su elección, logró un equilibrio entre lo clásico y lo audaz.

Teresa Calandra, Nequi Galotti, Javier Saiach y Dominique Metzger

Para completar su estilismo, apostó por zapatos stilettos y una cartera negra, reafirmando una estética elegante y segura. Por su parte, Barbie Simons eligió un conjunto en clave monocromática con guiños masculinos: lució una camisa negra con lazo al cuello y un pantalón de rayas verticales de corte amplio, acompañado por un blazer en tonos oscuros. El resultado fue un look sofisticado, relajado y con mucha personalidad, ideal para una noche donde la moda fue el motivo principal.

Zulemita Menem, Barbie Simons y María Claudia Pedrayes (Crédito: Prensa)

En resumen, Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl integraron la lista de los mejores looks de un exclusivo evento organizado por el prestigioso diseñador Javier Saiach, quien presentó su nueva colección celebró su aniversario número 25 en la industria textil. Además, Zulemita Menem y Barbie Simons cautivaron con los outfits elegidos para esta oportunidad.