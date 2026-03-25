El dolor de Nequi Galotti por Bartolomé Mitre: "Sin vos"

Este 25 de marzo se trata de una fecha especial para la familia Mitre, al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Bartolomé Mitre. Nequi Galotti fue quien durante la mañana de este miércoles utilizó las redes sociales para recordar a su gran amor, con quien compartió 28 años de su vida.

El mensaje de Nequi Galotti

Las redes sociales suelen ser una plataforma donde las personas dejan al descubierto diversos aspectos de su vida, como la rutina y proyectos laborales. Pero también es el espacio donde muchos exponen sus sentimientos ante distintas situaciones, y en esta ocasión, Nequi Galotti decidió expresarse en Instagram ante una fecha muy especial para ella.

El 25 de marzo de 2020 Bartolomé Mitre murió a los 79 años, como consecuencia de diversas complicaciones de salud. Desde entonces, su familia lo recuerda en diversas ocaciones y la modelo hizo lo propio compartiendo en este día una serie de imagenes que recorre los años de relación que compartieron. "Bartolomé, hoy 6 años sin vos", escribió Nequi Galotti.

La pareja se conoció en 1992, al momento que concidieron en sus vacaciones en Punta del Este. En ese entonces, la mujer era una de las modelos del momento y él contaba con gran popularidad como empresario. Con una diferencia de edad de 20 años, comenzaron su romance y unieron sus dos mundos para comenzar una larga historia de amor.

En 2001, la pareja contrajo matrimonio y celebraron en una boda íntima, junto a su círculo cercano y comenzaron un nuevo camino con una gran familia ensamblada, junto a los hijos de ambos, fruto de relaciones anteriores, y Santos Mitre, su único hijo en común. Luego de 28 años compartidos, la muerte los separó y Nequi no deja de recordarlo.

Tiempo atrás, en diálogo con La Nación, reveló el recuerdo latente que tiene sobre él: "En mí quedan su sonrisa, su alegría, su humor, su amorosidad, su amor por los caballos, la naturaleza, la historia… Siempre fue una persona increíble, que podía relacionarse con todo el mundo, era muy simple y muy humano. Se ocupaba y preocupaba por todos, y si alguien venía a pedirle algo intentaba resolvérselo. Fueron años muy lindos los que compartimos" .

Asimismo, recordó que los útiimos años compartidos, mientras su salud se iba debilitando, comenzaron a compartir más momentos juntos: "Le di mi hombro, le di mi mano, le di todo, lo acompañé en cada una de sus internaciones y en los momentos más complicados no dudaba en empujarlo en su silla de ruedas. Siempre lo hice sentir feliz (...) Es muy difícil hablar para mí: fue mi gran amor".

Este 25 de marzo, a seis años de la muerte de Bartolomé Mitre, fue su última esposa, Nequi Galotti, quien lo recordó con el amor que siempre le tuvo y aún mantiene latente.