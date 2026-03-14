Ni clásico ni renacentista: el espejo de baño neobarroco de Morena Beltrán que marca tendencia

En medio del recorrido por su nueva casa, Morena Beltrán dejó ver uno de los rincones que más llamó la atención entre sus seguidores: el baño, donde un espejo de estilo neobarroco se convierte en el gran protagonista de la decoración.

El espejo apareció en una serie de historias de Instagram en las que la periodista deportiva mostró distintos espacios de su hogar y sorprendió por la elección estética, que mezcla elegancia clásica con elementos contemporáneos.

Morena Beltrán

Así es el espejo neobarroco que Morena Beltrán eligió para su casa

El espejo de Morena Beltrán, de formato rectangular y gran tamaño, se destaca por su marco trabajado con relieves ornamentales y curvas sinuosas que remiten al estilo barroco, aunque reinterpretado en clave más moderna. Con un acabado metálico plateado y una textura cargada de detalles, la pieza aporta carácter y sofisticación a un ambiente que, en el resto de sus elementos, se mantiene bastante minimalista.

Justamente esa combinación es lo que hace que el objeto resalte aún más. El espejo se ubica sobre una pared en tono beige cálido que funciona como fondo neutro y permite que el marco ornamental se luzca sin saturar el espacio. Debajo, la periodista eligió una mesada de líneas simples con un lavamanos ovalado blanco apoyado, un recurso muy usado en baños contemporáneos.

Así es el espejo neobarroco de Morena Beltrán

La grifería, de diseño moderno y acabado metálico, refuerza esa mezcla entre lo clásico y lo actual que define al ambiente. A los costados del lavatorio, pequeños accesorios en negro, como un dispenser y recipientes organizadores, suman contraste y ayudan a equilibrar la composición visual.

Otro detalle que completa el conjunto es la presencia de elementos funcionales y discretos, como el interruptor blanco sobre la pared y algunos recipientes en tonos suaves, que mantienen el foco en el espejo sin recargar el espacio. Incluso la carpintería de madera que se refleja en el vidrio aporta calidez y dialoga con la paleta natural del baño.

Este tipo de piezas, con marcos ornamentados y aire antiguo, se volvieron cada vez más populares en la decoración actual porque permiten sumar personalidad a ambientes simples. En el caso de Morena Beltrán, el espejo neobarroco funciona como un punto focal que transforma un baño de líneas modernas en un espacio con identidad propia.

Así, con un solo objeto decorativo fuerte y bien elegido, la periodista demuestra cómo un detalle puede marcar la diferencia y elevar por completo la estética de un ambiente cotidiano.