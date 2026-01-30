Horacio Pagani contra Diego Leuco: “No necesité a un viejo para que me ayude”

El veterano periodista Horacio Pagani volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de un cruce público con Diego Leuco, que estalló tras las fuertes declaraciones que Pagani realizó sobre las mujeres en el periodismo deportivo.

El descargo de Pagani contra Diego Leuco

Todo comenzó cuando Pagani —con una postura que muchos calificaron de retrógrada— cuestionó la participación femenina en el contexto del fútbol, remarcando una visión tradicionalista sobre el ambiente y generando repudio en diferentes sectores del periodismo y las redes sociales. Esta opinión provocó una respuesta contundente de Leuco, quien salió a criticar duramente a Pagani y sus declaraciones, señalando que su figura había sido colocada en un pedestal mediático pese a sus posturas.

La reacción no se hizo esperar. Visiblemente molesto, Pagani difundió un video en su cuenta de X —la red antes conocida como Twitter— donde defendió su trayectoria profesional y atacó a Leuco de forma contundente. En su descargo, Pagani subrayó que “no necesité un viejo que me ayude a ser periodista”, en clara alusión a la comparación que Leuco había hecho respecto a sus orígenes y su carrera.

Horacio Pagani, durante uno de sus descargos públicos más fuertes, en medio de su respuesta a Diego Leuco.

La chispa que encendió la polémica fue una discusión más amplia sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo, que tomó fuerza luego de las declaraciones de Pagani en el programa Bendita de El Nueve. Allí, el periodista había expresado ideas que muchos consideraron machistas al comentar sobre el debut de Morena Beltrán como comentarista de fútbol.

Leuco, desde su programa en Luzu TV, no se guardó nada. Dijo que el problema radica en que se haya puesto a Pagani en una posición de idolatría mediática, describiendo su actitud como persistente a lo largo de su carrera. Esto llevó a que el periodista defensor de Beltrán hiciera énfasis en que las declaraciones de Pagani no reflejan una apertura hacia la diversidad de voces en la cobertura deportiva actual.

La sombra de ese debate sobre quiénes tienen lugar en los medios y cómo se valoran las opiniones se convirtió en el terreno fértil donde germinó la respuesta de Pagani, que no tardó en defender su historia, trayectoria y crítica a las críticas mismas.

En su respuesta, Pagani fue más allá de desmentir lo que se le había atribuido. Dijo que había recibido un video donde Leuco “faltaba al respeto y lo agraviaste”, y advirtió que lo que él dijo fue sacado de contexto o malinterpretado.

Pagani hizo hincapié en su larga trayectoria —casi 60 años en el periodismo—, y en cómo sus comienzos fueron distintos: “Mi viejo era panadero, me hice periodista y este año cumplo 60 años en el oficio. No necesité un viejo que me ayudara a laburar de periodista”, afirmó.

El veterano comunicador también aprovechó para desmentir comentarios atribuidos a Leuco sobre su etapa en el diario Clarín, y hasta lo invitó a “arreglar esta cuestión donde y como quieras”, en un tono desafiante que encendió aún más la polémica.

La repercusión en redes y en el ambiente mediático

Desde que se viralizaron tanto los dichos de Pagani como la respuesta de Leuco, el cruce se volvió uno de los temas más comentados en redes sociales. Usuarios divididos entre quienes defienden la trayectoria del histórico periodista y quienes critican sus posturas sobre género y fútbol.

Aunque en la superficie el intercambio entre Horacio Pagani y Diego Leuco puede parecer un típico cruce mediático entre colegas, lo que subyace es un debate mucho más profundo sobre la evolución del periodismo, la diversidad de opiniones y el lugar de hombres y mujeres en ámbitos históricamente dominados por figuras masculinas.

BR