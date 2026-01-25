Morena Beltrán mostró la nueva casa que se compró: "Les juro que es la de mis sueños"

Morena Beltrán se convirtió en una de las periodistas deportivas más populares del país. Su carisma y potencial para narrar las noticias vinculadas al mundo del deporte la llevaron a ganar una gran notoriedad y fama, potenciando su imagen como experta en deportes. Es por esta razón que, luego de tanto sacrificio, logró comprarse “la casa de sus sueños”. De esta manera, recurrió a sus redes sociales para compartir la grata noticia con sus más de 2,1 millones de seguidores.

La emoción de Morena Beltrán por convertirse en propietaria

Morena Beltrán saltó a la fama luego de viralizarse sus hilos de twitter donde analiza las tácticas de fútbol de primera división. Desde ese entonces, logró ser una de las periodistas de ESPN, logrando ocupar un lugar en el prime time televisivo. En paralelo, su imagen en redes sociales fue escalando de manera exponencial logrando ser una de las comunicadoras que más cantidad de seguidores reúne. Grandes empresas se centraron en su perfil para lanzar campañas de marketing, siendo una de las embajadoras de marcas más importantes. Todas estas labores la llevaron a ampliar su capital y, por ende, su patrimonio.

Morena Beltrán | Instagram

Es así que, en las últimas horas, la analista prendió la cámara de su celular y filmó su nueva gran adquisición. “Esta humilde servidora se compró por primera vez una propiedad y les juro que es la de mis sueños”, escribió la experta en deportes en una de las imágenes que deslizó en sus historias de 24 horas.

Con una sonrisa de oreja a oreja y llaves en mano, resaltó: “Gente habemus casita nueva”. Sin embargo, sólo pudo mostrar algunas de las imágenes de los alrededores de la propiedad. “Prometo hacer pronto un house tour”, exclamó. Este inmueble consiste en una construcción estilo colonial con aberturas finas y altas.

Morena Beltrán | Instagram

El rincón preferido de la casa de Morena Beltrán

Entre el escueto recorrido que realizó, Morena Beltrán reveló: “Uno de mis espacios preferidos es la galería. Acá tenemos una parte más social, y acá yo me imagino como algo más relax, chill”. Fue en ese momento en el que decidió amueblar este espacio exterior con sillones comprimidos. La galería que se aprecia en la imagen responde a un diseño cálido y sereno, con una estética que combina lo colonial con toques contemporáneos.

El espacio es techado con una estructura de madera oscura a la vista que aporta carácter y profundidad visual, y sostenido por columnas metálicas de líneas simples que ordenan el recorrido. Las paredes en tonos terracota suaves envuelven todo el ambiente y refuerzan una sensación de calma y refugio, mientras que las aberturas altas y arqueadas, junto a las puertas de madera, remiten a una arquitectura clásica con destellos de sobriedad. La iluminación colgante, con pantallas de fibras naturales, suma textura y un aire artesanal que dialoga con el entorno verde que se filtra desde el jardín lateral, integrando interior y exterior de manera muy orgánica.

Casa de Morena Beltrán | Instagram

El mobiliario de la galería está dispuesto de forma relajada y funcional, pensado para el descanso y la vida cotidiana. Un sofá bajo de madera oscura con almohadones neutros se convierte en el punto destacado del espacio, acompañado por mesas simples y elementos decorativos mínimos que no recargan la escena. Al fondo, una mesa larga vestida con mantel blanco, aunque con un refinamiento urbano. Los ventiladores de techo refuerzan la idea de un espacio habitable todo el año, diseñado para disfrutar del clima y del tiempo sin sufrir calores.

Asimismo, se puede observar un amplio jardín lleno de vegetación, con árboles y arbustos que bordean el perímetro de su residencia, mientras que arreglos florales se ubican a un costado de las paredes. Además, cuenta con un sector donde está ubicada la piscina junto a una reposera en color negro, donde pasar las acaloradas tardes de verano.

La sonrisa de Morena Beltrán lo dice todo: la plenitud y la alegría de convertirse por primera vez en propietaria. A medida que se vayan realizando las remodelaciones correspondientes, la periodista va a compartir alguno de los avances más significativos de la vivienda, la cual se estima que reflejará su impronta auténtica y descontracturada.

NB