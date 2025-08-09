Ni palazzo ni wide leg, la nueva prenda que eligen las celebridades y domina la temporada

El denim baggy domina la moda oversize y es sin dudas un imprescindible de esta temporada 2025, según muestran las pasarelas internacionales, va a ser un must have por largo tiempo. Y como era de esperar, las celebridades argentinas decidieron no quedarse afuera. Íconos como Isabel Macedo, Zaira Nara, Lola Latorre, Mía Cambiaso y la China Suárez le pusieron su impronta personal al ítem tendencia que arrasa en la moda internacional.

El denim baggy es el nuevo imprescindible de los guardarropas de las celebridades

No es novedad que el lenguaje de la moda es uno de los más elegidos por las famosas para comunicar, mostrarse al mundo y posicionar su imagen pública. Es por eso que muchas de las argentinas abrazaron el ítem de la temporada, el denim baggy. Con su propia impronta y detalles que muestran la personalidad de cada una, estrellas como Isabel Macedo, Zaira Nara, Lola Latorre, Mía Cambiasso y la China Suárez optan por este pantalón que se está llevando todas las miradas.

Zaira Nara causó furor en Madrid con un look street style con el que posó mientras recorría las calles españolas. Con el inconfundible estilo que la caracteriza, la menor de las Nara posó con un jean baggy tiro bajo estilo cargo color gris oscuro. Lo complementó con un hoddy amarillo neón oversize una cartera estilo años 90 y botinetas a tono.

Por su parte, Lola Latorre posó con un look ideal para las bajas temperaturas. La hija de Yanina se inclinó por un denim baggy en tono celeste, también cargo, y con costuras, le sumó una remera ceñida de encaje negra y encima una maxi camisa estilo leñador cuadriculada en tono cherry y un abrigo con peluche para cubrirse la cabeza.

Lola Latorre

La China Suárez se inclinó por el denim baggy cargo y tiro bajo, pero con una impronta llamativa. La actriz lució un pantalón con estampado militar y tonos que van desde el olvia hasta el crudo, para aminorar el impacto visual, optó por una remera ceñida la cuerpo, básica, negra y con mangas.

China Suárez

Mía Cambiaso lució el baggy tendencia con un estilo más romántico. En tonos claros, lució el ítem de la temporada y lo combinó con una camisa blanca y encima le agregó un chaleco a la altura del ombligo, que combina tonos rosados y dorados que se reflejan con la luz. Para cerrar el conjunto lució una mini cartera de yute y cuero en tonos suela y gafas a tono.

Mía Cambiaso

Isabel Macedo se llevó todas las miradas al apropiarse de la tendencia y vestir el denim baggy con total originalidad. La actriz usó unas bermudas oversize en color celeste a la altura de las rodillas con strasses, a la prenda tendencia la combinó con una musculosa off white holgada a la altura del ombligo.

La presencia del denim baggy en los looks de las famosas argentinas confirma que la moda oversize continúa marcando el pulso de esta temporada 2025. Tal como anticiparon las pasarelas internacionales, este pantalón se consolida como un must have que las celebridades ya incorporaron a su vestidor con propuestas que reflejan la versatilidad y permanencia de la tendencia.

JO