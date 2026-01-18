Así fue el cumpleaños de Pampita en el Caribe: show con fuegos, acompañada de sus hijos y una cena soñada a orillas del mar

Este fin de semana, Carolina “Pampita” Ardohain celebró sus 48 años a lo grande. A través de su cuenta personal de Instagram, la top model compartió imágenes exclusivas de una megafiesta donde el denominador común fueron las risas, la complicidad y la diversión. Para ello, eligió recibir esta nueva vuelta al sol en el Caribe mexicano junto a sus hijos, con un show de fuegos al atardecer y una cena soñada a orillas del mar.

Los detalles exclusivos del cumpleaños de Pampita

Pampita, que se encontraba vacacionando y trabajando en Punta del Este, decidió partir rumbo al exclusivo Caribe Mexicano para festejar a lo grande sus 48 años. Allí estuvo acompañada por sus hijos, Anita García Moritán y Beltrán Vicuña, su novio Martín Pepa, su hermano Guillermo junto a su esposa y su sobrina Brisa y amigos íntimos de la conductora como Barbie Simons, Puli de María y su maquilladora Estefanía Novillo; todos ellos disfrutaron de una jornada festiva en un sofisticado resort mexicano ubicado en Costa Mujeres.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, se la ve disfrutando al máximo cada momento junto a sus seres queridos. Pese a la difusión del video, la reunión estuvo compuesta por 24 personas del entorno más privado de la fashionista, quienes fueron testigos de los detalles más destacados de la jornada. “Yo nací con el alma encendida”, escribió radiante en el pie del clip llevando bien a lo alto su espíritu capricorniano.

Pampita ingresó de la mano junto al polista caminando sonriente por el camino que los llevaba hacia donde estaba el resto de los invitados. Allí, fue recibida con suma alegría y se la vio sonriente en todo momento. El evento, que comenzó con la luz del día a orillas del mar sobre la arena blanca, terminó con un gran show de fuegos al caer la noche. Incluso se estima que todos se quedaron hasta última hora celebrando el natalicio de la presentadora.

La decoración que eligió Pampita para celebrar en la playa

La ambientación fue uno de los grandes aciertos del cumpleaños de Pampita. Una mesa larga vestida con copas de cristal, vajilla en tonos suaves y servilletas neutras fue combinada con delicados centros florales y velas que aportaron calidez y deslizaron intimidad. El espacio estuvo enmarcado por una estructura triangular de telas traslúcidas y madera, que funcionó como telón de fondo y sumó una continuidad visual fusionándose a la perfección frente al mar.

La iluminación terminó de completar la escena: guirnaldas de luces suspendidas cruzaban el cielo y resaltaban la postal nocturna, con el océano como testigo. A la distancia, el resort aportaba brillo propio, mientras que un sector especialmente preparado para el DJ marcaba una celebración donde la música también tendría protagonismo.

El dress code acompañó la propuesta estética con armonía y elegancia. Todos los invitados respetaron una paleta coherente, logrando un equilibrio visual que, lejos de competir, realzó aún más la presencia de Pampita, indiscutida protagonista de la noche.

La cena transcurrió entre risas, brindis y música, iluminada por las luces colgantes que daban un clima íntimo y festivo. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando un grupo de amigos la alzó en plena coreografía improvisada y la tiraron hacia arriba amortiguando su caída entre sus brazos, un gesto espontáneo que selló la alegría compartida y quedó grabado como uno de los momentos más emblemáticos de la noche.

Como broche de oro, la celebración culminó con Pampita y Martín Pepa fundidos en un abrazo y un apasionado beso frente al mar, mientras los aplausos de los presentes acompañaban la escena. Sin dudas, este cumpleaños de Pampita se convirtió en una noche inolvidable, marcada por el amor, la estética fashionista siempre presente y la emoción compartida por todos sus seres queridos.

