Las sospechas de Letizia sobre la infidelidad del rey Felipe y la promesa de él para librarse

La historia de amor entre Letizia Ortiz y el rey Felipe VI cautivó al mundo entero y lo sigue haciendo. Sin embargo, la pareja real atravesó por duros momentos en sus comienzos. Uno de ellos fue cuando la actual reina consorte dudó sobre la fidelidad de quien iba camino a ser su esposo. Según una especialista, él se encargó de darle seguridad y seguir adelante con su relación amorosa.

La contundente frase de Letizia al rey Felipe: "Yo no soy como tu madre"

En la actualidad, Letizia Ortiz y el rey Felipe VI conforman uno de los matrimonios más queridos y consolidados de la realeza. Sus apariciones en eventos, sus acciones solidarias y el vínculo con sus hijas, Leonor y Sofía, reflejan cercanía con la sociedad española. A lo largo de los años, supieron atravesar distintos desafíos, fortaleciendo su relación y proyectando una imagen de estabilidad y modernidad.

De hecho, juntos acompañan el camino a la corona de Leonor y el crecimiento de la infanta Sofía con un perfil reservado pero firme, priorizando su formación académica y personal por sobre la exposición mediática. Lo cierto es que antes de convertirse en una familia consolidada y querida por toda España, los reyes afrontaron varias discusiones sobre su futuro matrimonial.

Una especialista en realeza llamada Pilar Eyre reveló que cuando Letizia llegó a la Casa Real en 2003 empezó a ser consciente de la realidad que rodeaba a los miembros de su familia. Sus inquietudes sobre casarse con Felipe VI en ese entonces se debió a la vida extra matrimonial que mantenía su suegro mientras estaba con la reina Sofía, quien prefería hacer oídos sordos a los engaños y seguir con él como si nada pasara.

Preocupada por su futuro, Letizia Ortiz, quien se dedicaba al periodismo en aquellos años, no dudó en confrontar a su pareja y lanzarle una contundente frase previo a la boda. "Que sepas que no voy a aguantar ninguna infidelidad, yo no soy como tu madre", habría dicho la actual reina según contó Pilar Eyre.

La reacción del rey Felipe al escuchar que Letizia Ortiz no permitiría una infidelidad

Felipe VI se quedó impactado por lo que había escuchado pero aún así no dudó en responderle rápidamente que eso jamás ocurriría. "Yo nunca te voy a engañar, porque te quiero... y porque tampoco soy como mi padre", habría respondido con total seguridad. Después de esta seria conversación, la pareja pasó por el altar y se convirtió en el centro de atención a nivel mundial. Años más tarde, llegaron sus hijas y consolidaron aún más su matrimonio.

De acuerdo a Pilar Eyre, la relación entre Felipe VI y Letizia Ortiz pasó por muchas etapas: "Primero se decía que el Rey estaba 'locamente enamorado´', luego 'encoñado', después que se respetaban, pero que cada uno hacía su vida". Asimismo, destaca que "han atravesado crisis muy fuertes, una de ellas estuvo a punto de costarles el matrimonio y pasaron separados unos meses". Por último, aseguró que, como en cualquier vínculo, hay discusiones de por medio pero que "el carácter calmado del Rey le ha ayudado a rehuir del conflicto en decenas de ocasiones".

De esta manera, las sospechas de la reina Letizia Ortiz sobre futuras infidelidades del rey Felipe VI, con quien ese momento iba rumbo a casarse, la hicieron dudar sobre su relación pero la promesa de él de que nunca la engañaría le brindaron seguridad y tranquilidad. Tal es así que siguió adelante con su casamiento y después tuvieron a sus hijas, Leonor y Sofía.