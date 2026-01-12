Sale a la luz el contrato que tuvo que firmar Letizia para casarse con el rey Felipe: "Quedarás mejor que Lady Di"

La vida de la reina Letizia y el Rey Felipe siempre estuvo inmersa en grandes controversias. Una de ellas fue el acuerdo prenupcial que tuvo que firmar antes de casarse con el monarca español. La periodista Pilar Eyre, experta en los secretos de la Casa Real, explicó en qué consistieron los puntos que más resonaron en la prensa cuando trascendió la noticia.

La reacción de la reina Letizia antes de casarse con el rey Felipe

La historia de amor entre la reina Letizia y Felipe VI comenzó antes de que él se convirtiera en rey. De acuerdo con el testimonio brindado por la investigadora antes citada en diálogo con Lecturas, la royal antes de ingresar a la familia real ejercía su labor de periodista. Fue en una reunión social cuando se topó con el hijo del emérito rey Juan Carlos I y desde entonces comenzó un romance que fue de los más comentados de aquel entonces.

Rey Felipe y reina Letizia de España | Twitter

Mientras su historia avanzaba, los planes de casamiento estaban a la vista. Es por esta razón que Letizia fue investigada por el servicio de inteligencia de España (CESID) y hasta tuvo que firmar un contrato prenupcial antes de llegar al altar para unirse en matrimonio. Si bien era un procedimiento jurídico esperable para la mamá de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, no se esperaba la magnitud de aquellos párrafos. "Un contrato matrimonial leonino con cláusulas concretas sobre divorcio, muerte, segundos y terceros casamientos e hijos", comenzó diciendo Eyre.

Ante tal sorpresa, los letrados que se encontraban con ella intentaron consolarla con una sorpresiva frase que la dejó sin palabras. “No te preocupes, en caso de separación quedarás mejor que Lady Di”, contó la afamada comunicadora. Como era de esperarse, esto resonó con fuerza en el entorno de la actual reina debido a la magnitud del accidente de la Princesa de Gales.

Rey Felipe y reina Letizia de España | Twitter

El hermetismo como condición sine qua non para pertenecer a la realeza

Si bien el contenido de dicho documento está atesorado entre siete llaves, se supo que, desde que la reina Letizia ingresó al núcleo de la familia real, tuvo que acatar el pacto de confidencialidad. "Se aplicó desde el principio una censura estricta a todo lo que atañía a la futura princesa de Asturias. Se confiscaron las cámaras de los fotógrafos que hacían guardia en las viviendas de los familiares, se habló con amigos y compañeros para que no dieran declaraciones, se ordenó que el noviazgo no apareciera en los programas del corazón, sino en los informativos...", recordó la mayor conocedora de los secretos de la monarquía europea.

Desde hace más de dos décadas, la esposa de Felipe VI decide moverse dentro de los parámetros esperables de una de las envergaduras más importantes e influyentes del mundo: su condición de reina y madre de familia. Una figura cargada de simbolismo para generaciones de reyes y valores que se profesa la desde 1469, cuando se conformó la primera monarquía española.

Reina Letizia y rey Felipe | Twitter

Ante los rumores constante de separación y acuerdos ocultos entre el rey Felipe y la reina Letizia, los reyes españoles siguen cumpliendo al pie de la letra el pacto de confidencialidad y las normas -implícitas y explícitas- del comportamiento de cada uno de los miembros de la realeza. Asimismo, este matrimonio siempre se caracterizó por ser uno de los más sólidos y discretos del viejo continente, surfeando con estilo y elegancia las noticias sobre su presunto lado oscuro o los convenios para mantener las formas.

NB