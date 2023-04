Nicki Nicole sorprendió a sus seguidores con un mega proyecto del que formará parte

Nicki Nicole es una de las cantantes argentinas con mayor éxito de la nueva generación, con su estilo propio, sus canciones pegadizas y sus fans que se encuentran en todas partes del mundo. Ahora, además, tiene un proyecto entre manos que tiene a sus seguidores enloquecidos.

Este proyecto que esta por estrenar el día de hoy es La Firma, una serie de concurso de música latina que produce la compañía Netflix. En esta serie participarán artistas reconocidos mundialmente de la música latina: Rauw Alejandro, Tainy, Yandel, Lex Borrero y contará con la participación especial de nuestra Nicki Nicole. El estreno será hoy 4 de abril por la plataforma de streaming Netflix y el concurso se encargará de buscar y descubrir quién será la próxima superestrella de la música urbana latina.

Nicki Nicole en los Latin Grammys

El primer día de la serie será hoy, pero también se estrenarán los últimos tres episodios el día miércoles 12 de abril. La competencia consiste de ocho episodios que seguirá la vida de 12 participantes de distintas partes de Latinoamérica: México, Chile, Colombia, República Dominicana, Argentina, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, que van a competir por un contrato discográfico con NEON16.

Lamentablemente, sólo va a ser el ganador quien se llevará La Firma. Luego de instalarse en una increíble mansión en Miami, los concursantes son sorprendidos por los lujosos jueces del show. Estos son artistas que han logrado sobresalir en la industria musical y conseguir éxito en su carrera: Lex Borrero, Tainy, Nicki Nicole, Rauw Alejandro y Yandel.

Los participantes serán sometidos a pruebas diarias que tienen la finalidad de poner a prueba su disciplina, creatividad y disposición para ser la próxima superestrella de la música. Todo esto mientras tienen la posibilidad de escribir sus canciones junto a los mejores productores de la industria latina. También, los concursantes se van a presentar en algunas discotecas de Miami.

El nuevo proyecto de Nicki Nicole también está en asociación con Spotify, ya que van a producir la playlist oficial de la serie. Luego de cada episodio, Spotify habilitará la música en su plataforma y estará disponible para ser descargada junto a una playlist original llamada La Firma. En esta lista de reproducción habrá canciones de todos los artistas invitados, los jueces (como Nicki Nicole, por ejemplo) y los cuatro finalistas de la serie.

Nicki Nicole en su presentación para el Fri Music

Este concurso fue creado por Lex Borrero, desarrollado por Howard T. Owens y tiene como productores ejecutivos a Santiago Zapata, Nikki Boella, Ivanni Rodriguez y Moira Noriega. Esta serie es innovadora porque es el primero de su clase, y mostrará el mejor talento por descubrir de música urbana latina, que se ha convertido en un fenómeno global en los últimos años.

Nicki Nicole fue elegida para cerrar el Festival de Viña del Mar

Nicki Nicole fue recibida con respeto y cariño en la Quinta Vergara por parte de los artistas, del jurado y del público. En la edición 2023 no sólo fue jurado en el festival más reconocido de Chile, sino que también fue la elegida para cerrar Viña del Mar.

Nicki Nicole cerró Viña del Mar

"Desde que pisé Chile no paré de sentir el cariño de todos ustedes. El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en tan poco tiempo", expresó Nicki Nicole emocionada.

NL.