Nico Vázquez rompió el silencio tras conocerse la infidelidad de Gimena Accardi: "Me da mucha vergüenza"

Nico Vázquez decidió enfrentar a los medios en un momento de máxima exposición personal. Horas después de que Gimena Accardi admitiera públicamente que le había sido infiel —“fue un desliz con un random, no es del medio. No lo van a encontrar”, declaró en Olga—, el actor brindó una conferencia en la que dejó al descubierto sus sentimientos y aclaró cuál es la situación actual de ambos.

“Estoy muy triste, me da mucha vergüenza, pero también respeto el trabajo de todos ustedes que siempre me acompañan”, comenzó Vázquez, y agregó: “Ella va a ser mi familia siempre. Hoy nos dimos un abrazo y dijimos eso: como personas nos vamos a amar siempre, aunque hoy no nos amemos como pareja”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi

Nico Vázquez rompió el silencio tras conocerse la infidelidad de Gimena Accardi

El actor reconoció que la infidelidad de Accardi fue el punto final a una crisis que venía gestándose hace tiempo. “Hace un tiempo ya que no veníamos bien. Son cosas que suceden y nadie está exento. Como le dije a ella, esto no la define: la definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, de ser una familia muy fuerte incluso sin hijos, compartiendo el trabajo y la vida cotidiana”, señaló.

Durante su diálogo, Vázquez remarcó la admiración que siente por la carrera de su ahora expareja. “Ver lo que hizo en la última obra fue espectacular. Yo hace mucho quería que tuviera un protagónico y lo que está logrando es de otro planeta”, expresó. Al mismo tiempo, descartó de manera contundente los rumores que señalaban a su compañero de elenco Andrés Gil como el tercero en discordia. “Obvio, Andrés está en mi obra de teatro, seguimos de gira todos los fines de semana. No tiene nada que ver”, afirmó.

Consultado sobre cómo sobrellevó las especulaciones mediáticas que lo señalaban a él como infiel, Vázquez explicó que optó por el silencio. “Me quedé quieto. No la pasé bien, porque estaba haciendo un duelo que sigo transitando. Me dolió mucho por las chicas que inventaban cosas. Yo estaba concentrado en lo que nos pasaba como pareja, que era mucho más fuerte”, dijo.

Finalmente, confirmó que la separación es definitiva. “Hoy no hay chances de una vuelta. Nos estamos divorciando, esa es la verdad. Es lo más sano. Esto no terminó por lo que pasó ahora, fue una consecuencia de un año de peleas, de terapia, de intentos por recomponer. Lo de Miami fue un antes y un después para nosotros”, concluyó, haciendo referencia a un episodio doloroso del pasado.

Con un tono de respeto mientras hacía referencia a las declaraciones de Gimena Accardi, quien fue su compañera durante casi dos décadas, Nico Vázquez dejó en claro su postura al respecto, destacando el cariño que le tendrá siempre a la actriz.





F.A