Nicole Neumann cruzó a sus vecinos por la presenvación de los carpinchos: "¿Qué pensarán ellos?"

En las últimas horas, Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores para elaborar una fuerte denuncia contra aquellos que están en contra de la presencia de carpinchos en espacios naturales. Es por ello que encendió su cámara y, mientras se realizaba la rutina de skincare antes de entrenar realizó una sentida reflexión que la llevó a cruzar a sus vecinos.

EL enojo de Nicole Neumann

Nicole Neumann es una ferviente defensora de los derechos de los animales, es por ello que, en reiteradas oportunidades se la vio interviniendo en diferentes momentos pronunciando su enojo contra quienes atentan contra ellos. En esta oportunidad, este jueves 4 de diciembre, la modelo aprovechó el momento que se dedica al cuidado facial para generar conciencia acerca de una problemática que viene desde hace unos meses en diversos countries del Gran Buenos Aires: la presencia de carpinchos.

"Antes de ayer venía andando en bicicleta con Cruz y de golpe, una señora que salía de su casa, se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando: ´¡Ay qué vamos a hacer con los carpinchos! ¿Ya pensaron en eso?´". Este diálogo le generó mucho enojo y pese a los esfuerzos que realizó, pudo controlarse: "Yo casi salto. Pero dije: ´Estoy con el bebé´".

Ante esta situación, explicó que esa mujer estaba a favor de estos animalitos en el lugar, pero le dio el pie para generar conciencia entre el avasallamiento de la naturaleza por la codicia y la ambición del hombre.

“Pero bueno, si fuera de las que nos quieren erradicar de la zona… Si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, en principal, son parte de la naturaleza, porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat”, contó. Acto seguido, amplió: “Esto era tipo planta. entonces si uno viene decidido a construir arriba no podés quitarle espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho porque nos pusieron en la tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla o más que nosotros estar acá”.

Nicole Neumann propone soluciones

Muy tomada por el tema, Nicole Neumann profundizó sobre la problemática habitacional de esta clase de animales que se vio alterada por la infraestructura de las urbes. “Con empatía y amorosidad, en amor con ellos, por lo menos no los maltraten o no los quieras retirar de su casa por la codicia del humano, lotear las tierras, cobrarlas, no sé qué, si no, andate a otra zona donde no haya animales, si no los disfrutabas, que, para mí, para mis hijos, para la gente que necesita, son una atracción del paisaje”, dijo contundente.

Para la fashionista, la presencia de seres vivos en su hogar es “como un plus de estar en un lugar con verde de naturaleza”. No conforme con su reflexión, disparó: “La verdad me parece espantoso. Y qué educación además le da a esa gente a sus hijos, De ser empática, de un respeto con el otro, con otro ser vivo. Me parece horrible, realmente".

Al terminar su rutina de entrenamiento, Nicole Neumann volvió a prender la cámara de su celular y cerró con un mensaje para aquellas personas que sienten rechazo al ver que los carpinchos se comen los alimentos de sus huertas: "Muy overthinker, típico mío, o de copiando a ti idea, pero... ¿Qué sentirán y pensarán ellos que se están quedando sin casa, sin refugio, sin poder salir de los lagos, sin alimento? Cruzan y los atropellan. O sea, es una locura. Un egocentrismo y cero empatía que me preocupa enormemente que haya tanta en este mundo, por eso así estamos. Para ella la solución está en adaptarse a ellos: “Haces una huertita en altura, o plantas tus plantas y ponerles una protección qué sé yo no sé, pero no la destrucción de todo y todos".

