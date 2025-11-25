Adiós al jean wide leg: Nicole Neumann impone los pantalones que ya dominan la temporada

Nicole Neumann volvió a marcar tendencia en sus redes sociales y presentó un look que anticipa uno de los ítems clave de la temporada: los pantalones amplios de silueta relajada, confeccionados en géneros livianos y con un diseño que combina comodidad, movimiento y elegancia. La modelo compartió una foto de su más reciente outfit y rápidamente se convirtió en referencia para quienes siguen de cerca su estilo.

Nicole Neumann, con un estilo fresco y relajado, impone los pantalones que ya dominan la temporada

En la imagen que publicó, Nicole luce un conjunto ideal para los días de media estación. El centro del look son los pantalones "globo" celestes, anchos desde la cadera y con caída suave, confeccionados en una tela fluida que aporta frescura y naturalidad. El diseño, levemente abombado y con puño en los tobillos, es una de las siluetas que ya apareció en pasarelas internacionales y que se consolida como favorita para esta temporada. Es una prenda que permite un rango amplio de combinaciones: desde tops ajustados y camisas entalladas hasta blusas estampadas, como eligió Nicole para esta ocasión.

Para acompañar los pantalones, la modelo sumó una blusa estampada en tonos neutros, con detalles geométricos y un aire boho chic que encaja perfectamente con su estética personal. El contraste entre la prenda superior, de diseño artesanal, y la base lisa y liviana genera un equilibrio visual que define un estilo moderno y fresco. Como calzado, optó por sandalias estilo zueco en tonalidades terrosas, que aportan textura y completan un look canchero ideal para el verano.

El estilo casual y chic de Nicole Neumann

Desde hace años, Nicole se consolidó como referente del estilo casual elegante, con una preferencia marcada por prendas amplias, tejidos naturales y una paleta que oscila entre neutros, pasteles y tonos tierra. Sus elecciones suelen destacar por un mix entre moda europea, guiños bohemios y piezas de diseño local. A la vez, la modelo apuesta constantemente a looks que priorizan la comodidad sin perder impacto visual, algo que se vio reflejado en esta última propuesta.

Además, la modelo suele ser de las primeras en adoptar siluetas que luego se vuelven masivas: lo hizo con los jeans wide leg, con el regreso de los pantalones cargo, con los vestidos knitted y ahora con los pantalones globo relajados, una prenda que promete instalarse tanto en salidas informales como en looks más elaborados.

Con este nuevo outfit, Nicole Neumann vuelve a imponer moda en esta temporada y muestra una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más observadas a la hora de detectar tendencias.

