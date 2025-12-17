Mica Viciconte sin filtros contra Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero: “Se entierra en su propio pozo”

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, volvió a encender una fuerte interna familiar que esta vez tuvo a Mica Viciconte como una de las voces más filosas. Lo que en un principio parecía un acuerdo claro, una fiesta organizada por el exfutbolista y un viaje con su madre, terminó derivando en un nuevo cruce.

Nicole Neumann y Fabián Cubero

En los últimos días, Nicole Neumann había expresado su arrepentimiento por haber expuesto conflictos vinculados a sus hijas y a su separación. Sin embargo, desde el entorno de Fabián Cubero consideraron que ese mea culpa no se reflejó en los hechos. En ese contexto, Mica Viciconte decidió hablar sin rodeos y marcar una postura firme frente a las cámaras.

El conflicto por la fiesta de 15 años de Allegra Cubero

Según trascendió, Allegra habría pedido que su madre pudiera asistir a la fiesta organizada por su padre, algo que no fue autorizado. Frente a esa negativa, Nicole Neumann optó por organizar un festejo propio, decisión que generó malestar del otro lado. Al respecto, Mica Viciconte fue tajante en A la Tarde y cuestionó el discurso de la modelo.

“Me extraña que diga eso porque si no quiere llamar la atención ni exponer a las nenas, la que lo está haciendo es ella”, lanzó Mica Viciconte, dejando en claro su desacuerdo con la forma en que Nicole Neumann manejó la situación. En la misma línea, sostuvo que el conflicto no debería haberse ventilado públicamente y remarcó que existía un acuerdo previo entre los padres: “Fue un arreglo entre las partes, se debería cumplir”, afirmó, respaldando la decisión de Fabián Cubero y marcando que, desde su lugar, no hubo cambios arbitrarios en lo pactado.

La contundente respuesta de Mica Viciconte

Lejos de bajar el tono, Mica Viciconte profundizó sus críticas y recordó otros episodios que, según ella, no se cumplieron: “Seguimos esperando que el juzgado actúe, pero ya no nos sorprende nada. Repercutió todo esto en la familia porque mi hijo no tuvo sus vacaciones con sus hermanas”, expresó, visiblemente molesta.

Mica Viciconte junto a Fabián Cubero

En medio de ese descargo, lanzó una de las frases más contundentes del conflicto: “Cada uno se entierra en su propio pozo”. Finalmente, Mica Viciconte aseguró que no busca competir ni alimentar la pelea y marcó un límite claro: “Hace 8 años estoy con Fabián y sé perfectamente quién soy, quién es él y por supuesto quién es ella, pero no lo voy a decir, me lo guardo para mí porque tengo respeto por sus hijas”. Además, fue contundente sobre las disculpas públicas de Nicole, asegurando que jamás llegaron a ella.