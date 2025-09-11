Nicole Neumann y Evangelina Anderson lucieron el mismo vestido "cut out" y revivieron una tendencia

Nicole Neumann y Evangelina Anderson son dos modelos que suelen recibir el cariño del público a través de las redes sociales. En cada posteo, en el que muestran su look, cosechan miles de "likes" y elogios por parte de sus seguidores. Precisamente, en las últimas horas, fueron ellos quienes se percataron de la coincidencia fashionista que compartieron. ¿El protagonista? Un vestido cut out, que marcó tendencia hace un tiempo y que regresó con fuerza este año.

La prenda repleta de sensualidad y estilo que eligieron Nicole Neumann y Evangelina Anderson

El "cut out dress" se destaca por sus recortes estratégicos en el diseño, generalmente en la zona de la cintura, abdomen o escote. Nicole Neumann es fanática de este tipo de vestidos y lo demuestra en las imágenes que comparte en su cuenta de Instagram. De hecho, en los últimos días, la modelo cautivó con esta pieza ceñida y larga en color rojo.

Los vestidos cut out aportan sensualidad sofisticada y rompen con la estructura clásica que poseen este tipo de prendas para agregarle un aire audaz. Asimismo, sus cortes bien ubicados pueden afinar la cintura o alargar la figura. Son ideales para las personas que buscan lucir un look llamativo y en tendencia.

Nicole Neumann

Evangelina Anderson es otra de las figuras que se sumó a esta tendencia y logró deslumbrar a sus millones de seguidores de Instagram. "Los 8 escalones", escribió la top model, que se prepara para debutar en Masterchef Celebrity (Telefe), recordando su paso por el programa que conduce Pampita en eltrece.

Las postales la mostraban llevando un vestido cut out, elegante y muy sensual en color negro. La expareja de Martín Demichelis eligió, sin dudas, un clásico infalible que resaltó su silueta y se robó toda la atención. Este ítem, al igual que el de Nicole Neumann, se caracteriza por su diseño strapless con recortes en el abdomen y el escote, unidos con delicados broches metálicos, que dejan ver la piel de manera cuidada aportando vanguardia.

Evangelina Anderson

La modelo, quien está envuelta en rumores de romance con Leandro Paredes, recibió miles de "Me gusta" y halagos de las personas que siguen su cuenta en Instagram. Tal como se puede ver en la publicación, su look estuvo acompañado de un makeup intenso, en el que se destaca su labios en tono ciruela y su mirada con sombras oscuras.

Evangelina Anderson

Además, su cabello recogido en un rodete bajo con algunos mechones sueltos aportó frescura y equilibró a la perfección la propuesta que expuso en televisión. En el caso de Nicole, la empresaria cosmética optó por un pelo suelto y lacio con flequillo abierto, y un makeup natural con una piel luminosa y gloss como labial.

Estas pequeñas diferencias entre ambas se debe al tono que lleva su diseño: Nicole apostó por uno bien vibrante y alegre, mientras que Eva se inclinó por uno más sobrio y clásico. De esta manera, Nicole Neumann y Evangelina Anderson lucieron el mismo vestido "cut out" y revivieron una tendencia que volvió a pisar fuerte este 2025, imponiéndose como una de las más elegidas en eventos, alfombras rojas y programas por su mezcla de sensualidad, sofisticación y estilo.