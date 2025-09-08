Laurita Fernández distribuye su vida entre los compromisos laborales, los espacios de ocio y sus rutinas de ejercicios. Cada uno de ellos es compartido en sus redes sociales donde muestra cómo va logrando superar los desafíos más importantes de su estilo fitness. En las últimas horas, la conductora de Bienvenidos a Ganar (El nueve) se vistió con ropa deportiva muy activa y deslumbró a sus seguidores con un ejercicio extremo que los dejó boquiabiertos.

Laurita Fernández, una vida fitness llenos de desafíos extremos

Laurita Fernández no solo logró posicionarse como una conductora con carisma e impronta única, sino que, además, logró establecerse como una referente de la vida fitness donde la disciplina y la constancia son sinónimo de motivación. En su última rutina de ejercicios, la versátil bailarina combinó tres componentes clave, dejando boquiabiertos a sus seguidores: concentración, fuerza y destreza.

“Otro reto full body”, escribió la actriz en su cuenta personal de Instagram ante sus más de 4,8 millones de seguidores. Allí, se la puede ver haciendo equilibrio -y fuerza- con sus brazos apoyados sobre un cajón de madera. El objeto se encontraba separado de la pared, el cual constituía una distancia ideal para que pueda colocar sus piernas y distribuir el peso de su cuerpo de manera tal que logre tonificar sus músculos.

La denominada posición “oso vertical” permite que los que se animen a realizarlo puedan trabajar la zona abdominal, la flexibilidad y la elongación de quien lo realiza.

La reacción de los seguidores de Laurita Fernández

La realización de esta figura no es para cualquiera, sino para aquellos que logran dominar cada movimiento y reconocerse durante la realización de la actividad física. Frases como: Me llamó la atención de cómo se ve increíblemente el trabajo del músculo. ¡Qué genia!”, “El precioso momento en el que el musculo trabaja es increíble. La elongación, las puntas, la fuerza de sus brazos y la flexibilidad” y “La mejor de todas en lo suyo. La más completa”, fueron tan solo algunas de los comentarios positivos que recibió.

Laurita Fernández posando con su cuerpo fit | Instagram

Laurita Fernández, a través de su disciplina en sus rutinas diarias de ejercicios, evidencia que el cuidado personal es tan esencial como cualquier meta profesional. Su enfoque constante, vigoroso y elegante es un verdadero ejemplo a seguir.

NB