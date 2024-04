Nicole Neumann habló en LAM y le respondió a Mica Viciconte: "No conozco"

Nicole Neumann fue la invitada de lujo en +CARAS, el ciclo que conduce Héctor Maugeri por Caras TV, donde habló como nunca de su presente y su situación familiar actual.

Sin nombrarlo, la modelo se refirió a las polémicas constantes que atraviesa con su ex. “Es una constante en mi vida, estoy resurgiendo hace meses. Viste cuando te quieren voltear. Hay gente que no soporta que te vaya bien y que te vengan cosas lindas en la vida como este amor, la familia y el bebé”, dijo en +CARAS.

Nicole Neumann le respondió a Mica Viciconte

Lo cierto es que Mica Viciconte respondió a estas declaraciones con contundencia. “Yo no podría estar o no podría haber formado una familia con alguien que quizá no resolvió su pasado amoroso, lo que fuese. No sé si estaría con alguien que no cerró una historia", dijo la influencer en LAM haciendo clara referencia a esta entrevista.

En medio de estos dimes y diretes, Nicole no dudó en hablar de esta situación y e hizo frente a estas declaraciones. "No conozco. No tengo ni idea, de gente que no conozco no puedo opinar", dijo en LAM.

Luego, Nicole Neumann disparó: "Hay cosas que son sumamente esperables, ni me detengo. Pasé la página de un montón de cosas. Tengo personas que me acompañan".