El escándalo familiar entre Nicole Neumann y su madre, Claudia Neumann, continúa en el centro de atención mediática. Esta vez, la mujer no se guardó nada y rompió el silencio donde arremetió contra su hija con palabras contundentes.

En un diálogo con “Socios del Espectáculo”, Claudia Neumann se autodefinió como una "madre presente y molesta", revelando su profundo descontento con las recientes declaraciones de Nicole en +CARAS, el ciclo que conduce Héctor Maugeri y donde la modelo lanzó fuertes dichos contra su madre.

"Yo hice de todo para que ella tenga la carrera que tiene hoy en día. Es una desagradecida", afirmó contundente, dejando en claro su posición sobre las acusaciones de Nicole.

Claudia Neumann reveló detalles sobre su papel como madre y representante de Nicole Neumann desde una edad temprana. "Ella empezó a trabajar a los 12 años. Yo dejé mi carrera de psicóloga para acompañarla porque tan chica no podía ir sola a ningún lado. A los 15 me volví su representante", explicó, subrayando el sacrificio y el esfuerzo que realizó por el bienestar de su hija.

Sin embargo, la relación entre madre e hija ha sido turbulenta en los últimos años, y Claudia admitió que no ha visto a su hija en casi cuatro años. La mujer incluso cuestionó el uso del apellido Neumann por parte de su hija, en lugar del apellido de su padre, Unterüberbacher. "Es increíble que hasta use mi apellido. Las chicas no son Neumann, ¡yo lo soy!", exclamó.

Claudia Neumann habló sobre la posibilidad de recomponer el vínculo con Nicole Neumann

Claudia descartó de plano cualquier posibilidad de reconciliación con su hija, afirmando que ha decidido "soltar" después de tantos años de conflicto.

"Yo pensé que se le iba a pasar, es grande, tiene hijas… Lo hace por joder", concluyó.

Qué dijo Nicole Neumann sobre su mamá

Nicole recordó que, en los inicios de su carrera como modelo, los medios siempre se dirigían a su madre. Reconoció que Claudia era su pantalla, la que recibía los ataques de la prensa, y cuestionó que no le dirigieran la palabra a ella. “A mí casi no me hablaban, y yo decía ‘¿por qué no me preguntan si quiero trabajar y puedo contarlo?’”, expresó la modelo en la charla con el director de la Revista Caras y conductor de +CARAS.

Luego, consultada sobre quién se quedaba con el dinero, Nicole Neumann respondió de forma clara y concisa: “Ella”, desatando una carcajada cómplice entre ambos. “No sabemos dónde fue a parar la plata”, concluyó.