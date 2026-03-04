La furia de Fabián Cubero por las dos fiestas de Allegra que organizó Nicole Neumann

El 27 de febrero Allegra Cubero celebró sus 15 años con una gran fiesta organizada por su madre, Nicole Neumann, pero además de ser un emotivo momento familiar fue el motivo de un nuevo capítulo en la "guerra" que mantienen la modelo y Fabián Cubero, desde su separación en 2017. El exfutbolista y su pareja, Mica Viciconte, lanzaron una acusacion contra la modelo quien no habría cumplido un acuerdo realizado con anticipación.

El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann

La separación de Fabián Cubero y Nicole Neumann fue una de las grandes sorpresas en la farándula argentina. Luego de una década de amor y tres hijas en común, la pareja anunció su separación en 2017 y desde ese momento se protagonizan un gran enfrentamiento mediático, sobretodo, por decisiones respecto a las tres niñas, que escalaron a instancias juidiciales.

En este contexto, la expareja se enfrenta nuevamente luego que la modelo celebrara los 15 años de su hija, Allegra, con una gran fiesta. El conflicto surge por la acusación de que la modelo no habría cumplico un acuerdo que indicaba que ella se encargaría de celebrar con su hija con un viaje y Fabián Cubero organizaría la ansiada fiesta, ya que no compartirían celebraciones. Fue Mica Viciconte la primera que se pronunció en Instagram ante el evento realizado: “Cuando hay acuerdos, lo más sano es respetarlos. La fiesta de 15 que venimos organizando con tiempo y amor se celebra en abril, tal como se había pactado el año pasado”.

En la misma línea, indicó que está involucrada en la organización porque es parte de la familia. La respuesta de Nicole Neumann fue directa, al ser consultada en Cortá por Lozano (Telefe) asegurando que no había un acuerdo, sino que fue una decisión de Allegra que haya viaje y fiesta ya que una de las partes no estaba de acuerdo de realizar una sola fiesta, donde asisteran todos.

Y luego de estas declaraciones, fue Fabián Cubero quien se expresó en contra de su expareja: “Es un poco más de lo mismo. Es una situación bastante particular porque habíamos quedado con los abogados y entre nosotros que la fiesta iba a ser conmigo y el viaje con ella. Pero bueno, nos enteramos de que hizo una fiesta antes a la que nosotros estábamos armando de hace un año”.

Asimismo, indicó que fue la mega celebración fue una sorpresa para él ya que estaba anoticiado de un evento de festejo realizado en Punta del Este, realizado en enerp, pero no estaban anoticiados de una segunda fiesta, siendo que no fue lo "acordado". "Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande desde el año pasado con el salón, que va a ser el 28 de abril, y venimos trabajando con ellos planificando en conjunto", indicó.

De manera reiterativa, indicó que hay acuerdos realizados con los abogados que no se respetan y esta fiesta es uno de ellos. Asimismo, Fabián Cubero apuntó contra la Justicia: "Nosotros hacemos los reclamos que hay que hacer en el juzgado. Lo que pasa es que mira siempre para otro lado. Creo que hay una defensa personal del juzgado que no está actuando como corresponde, como nosotros consideramos”.

De esta forma, Fabián Cubero expresó su disconformidad sobre la decisión que tomó Nicole Neumann de realizar dos eventos para celebrar el cumpleaños de la hija de ambos. Sin embargo, confirmó que su fiesta sigue en pie.