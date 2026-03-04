El particular mensaje de Mica Viciconte a su hijo tras el conflicto con Nicole Neumann: "Ojalá crezcas sabiendo"

La fiesta de 15 de Allegra Cubero, organizada por Nicole Neumann, despertó el escándalo entre la modelo y Fabián Cubero. Las críticas mediáticas y discusiones en privado crecieron, a medida que se acerca la fecha de una nueva fiesta para la joven, organizada por el padre de ella. Mica Viciconte volvió a ser centro de atención, ya que salió al cruce en contra de Neumann. En medio de esta polémica, compartió un dulce mensaje para su hijo, Luca, y muchos usuarios lo tomaron como un claro guiño contra la modelo.

Fabián Cubero, Allegra Cubero, Luca Cubero, Mica Viciconte

El particular mensaje de Mica Viciconte a su hijo: "Ojalá crezcas sabiendo"

Luca Cubero es el hijo de Fabián Cubero y Mica Viciconte. En sus redes sociales, sus padres muestran la buena relación que el pequeño tiene con sus hermanas y sus seres queridos, siempre llevando travesuras y risas por doquier. Sin embargo, la familia está viviendo un momento de tensión y polémica, luego de que se diera público que Nicole Neumann organizó dos fiestas de 15 para su hija Allegra Cubero. En medio de las peleas mediáticas, y las justificaciones de arreglos sobre cómo organizarían este año especial, la ganadora de Combate decidió alejarse por un momento de su participación en la guerra contra la modelo, y le dedicó un dulce mensaje a su pequeño.

Luca Cubero, Mica Viciconte

En sus historias de Instagram, mostró al niño sonriendo y contagiando su risa a todos. "Ojalá que crezcas sabiendo que el respeto, la empatía, la humildad y el amor valen mucho más que cualquier cosa que se pueda comprar. Te amo", expresó. Lejos de lo que esperaba, muchos usuarios lo tomaron como un claro guiño contra Nicole Neumann, por la actitud que tuvo la modelo en medio de las polémicas. Esto volvió a generar debate, haciendo crecer la enemistad de ambas familias.

El particular mensaje de Mica Viciconte a Luca Cubero

La furia de Mica Viciconte y Fabián Cubero con la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Tanto Fabián Cubero como Mica Viciconte expresaron su enojo y desacuerdo con la sorpresiva fiesta de 15 que Nicole Neumann le organizó a Allegra Cubero. Según expusieron en varios móviles, habían acordado de que la modelo se encargaría de un viaje, mientras que ellos harían el festejo, entendiendo que ella querría pasar un día íntimo como lo hizo en José Ignacio. Sin embargo, el sunset organizado para la joven, generó duras peleas mediáticas y una tensión clara en la familia. Ante varias críticas que ellos recibieron, la ganadora de Combate apuntó tajante: "¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es mas sano no juntar porque es una incomodidad, para qué vas a forzar algo. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó. Yo estoy hinchada las b...".

La guerra mediática entre Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero volvió a encender la llama en las internas de la familia, y abrió el debate en redes sociales. Sin embargo, la ganadora de Combate decidió refugiarse en su hijo, Luca, y lanzó un particular mensaje que muchos tomaron como un claro guiño contra la modelo y su actitud frente a la situación.

A.E