Así remodeló Nicole Neumann la habitación de su hijo, Cruz Urcera: emoción y minimalismo

Nicole Neumann no duda en mostrar lo mucho que adora a sus hijos, y cómo los acompaña en su crecimiento. Cruz Urcera se volvió de los bebés influencers más observados por todos, gracias a su carisma y a la compañía que le hace a sus padres en diferentes eventos de lujo. Es por eso que, a solo tres meses de estar por cumplir sus dos años, la modelo decidió hacer remodelaciones en la habitación del pequeño y emocionó con los cambios que realizó.

Nicole Neumann, Manu y Cruz Urcera

La habitación de Cruz Urcera: emoción por cambios y minimalismo

Las celebridades aprovecharon sus vacaciones de verano para hacer algunas remodelaciones en sus hogares. Nicole Neumann no solo optó por modificar las tendencias de su casa, sino que también se adaptó al crecimiento que tuvo su hijo Cruz en estos meses. El pequeño está por cumplir 2 años, y la modelo no duda en mostrar lo independiente que se volvió con el correr de las semanas. Es por eso que decidió decirle adiós a su cunita de bebé, para darle paso a un cambio de habitación.

En sus historias de Instagram, compartió cómo quedaron los cambios en la habitación de Cruz y generó emoción a sus seguidores. A solo tres meses del cumpleaños del niño, preparó el lugar con un estilo Montessori y minimalista, que se destaca por el uso de los grises y blancos, y la búsqueda de autonomía e independencia de su hijo. Para eso, cambió la cuna por una cama con protección, manteniendo los peluches del pequeño. Además, y para más diversión, agregó un pelotero para seguir incentivando su curiosidad y diversión.

La habitación de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Lejos del estilo nórdico, Nicole Neumann elige la modernidad del gris

Muchas de las celebridades que son mamás de niños pequeños eligen el estilo nórdico al momento de preparar su hogar. Este enfoque busca crear un ambiente acogedor y luminoso, buscando una clara relación con la naturaleza y lo campestre. Sin embargo, Nicole Neumann se alejó de esa tendencia clásica y optó por una filosofía educativa aplicada al espacio, con el objetivo de incentivar la autonomía e independencia del niño. En un minimalismo gris, la habitación de Cruz Urcera fusiona muebles y juguetes seguros para su diversión en solitario con ventanales para obtener una iluminación natural.

La habitación de Cruz Urcera, el hijo de Nicole Neumann

Los seguidores de Nicole Neumann no dudaron en halagar los cambios que hizo en la habitación de su hijo Cruz, y seguir sus consejos para sus seres queridos. La modelo se volvió centro de conversación y debate, fuera del escándalo de la fiesta de 15 de Allegra Cubero. Esta vez se unió a las celebridades con las remodelaciones del hogar, y mostró una nueva tendencia para los más chicos.

A.E