El original festejo de Nicole Neumann para celebrar el Día de la Madre y los 18 años de su hija Indiana: “Este año decidí agasajarlos”

Nicole Neumann tuvo un doble motivo para reunir a sus seres queridos este domingo 18 de octubre: el Día de la Madre y el cumpleaños número 18 de su hija Indiana Cubero. Para celebrarlo, preparó una sorpresa que explicó en Instagram: decidió hacerles un regalo a sus hijos como una manera de agradecerles por haberla elegido como mamá.

La reunión combinó una mesa con propuestas dulces y saladas, flores y un entorno rodeado de verde. Hubo abrazos, una torta personalizada para la cumpleañera y fotos con los invitados. El agradecimiento a sus hijos también atravesó el mensaje que acompañó el álbum, en el que mencionó a Indiana, Allegra, Sienna y Cruz.

Los regalos de Nicole Neumann a sus hijos y la mesa del Día de la Madre

Nicole Neumann contó el sentido de su iniciativa con una frase que resumió su manera de vivir la fecha: “Este año decidí agasajarlos yo con un regalo para cada uno, por elegirme su mamá”. Después, les dedicó otro mensaje: “Los amo infinito e incondicionalmente. Gracias, gracias, gracias”. La entrega quedó registrada en una de las fotografías. Rodeada por sus hijas, la modelo sostuvo una bolsa celeste con manijas oscuras y la palabra “Gracias” dentro de un círculo. Las chicas abrieron los obsequios junto a ella: entre sus manos se distinguen una caja negra, papeles de envoltorio y una bolsa de tono lila. Una de ellas observó de cerca lo que acababa de sacar del paquete mientras su mamá seguía la escena.

Nicole Neumann con los invitados y durante la entrega de regalos.

Para ese momento, eligió un conjunto de denim con prendas superpuestas. Llevó una camisa celeste sobre una polera bordó, cuyos puños sobresalían de las mangas, y sumó un chaleco marrón de textura abrigada. Completó la propuesta con jeans claros y el pelo rubio. Sus hijas también apostaron por ropa informal, con pantalones de jean, tejidos y camperas.

La celebración incluyó una foto grupal alrededor de la mesa, con adultos, adolescentes y el más pequeño de la familia. Para esa postal ya había oscurecido y se habían encendido las luces cálidas de la galería. La torta quedó al frente, sobre el mantel blanco, mientras los invitados se acomodaron en varias filas para entrar en el encuadre. Durante el día, ese mismo espacio tuvo como fondo un amplio parque, árboles y un cerco de madera rojiza, detrás del cual se ve un caballo. La mesa se armó bajo una galería con techo de madera, abierta hacia el jardín, con bancos y sillas también de madera. El mantel claro y la vajilla de vidrio acompañaron una decoración en la que las flores aportaron el color.

En el centro se destacó un florero alto con grandes flores blancas y otras rosadas, rodeadas de hojas verdes. A lo largo de la mesa hubo arreglos más bajos, con flores amarillas, rosas y violetas. La pastelería se presentó en bandejas rosadas, algunas elevadas sobre un pie, que permitieron distribuir distintas preparaciones sin concentrarlas en un solo sector. Entre las opciones dulces se distinguieron bocaditos de chocolate, cuadrados con cobertura blanca y pequeñas tartas con frutillas, crema y hojas verdes. También aparecieron una preparación más grande cubierta con crema y abundantes frutillas y otra tarta decorada con copos de merengue tostado.

La mesa y la pastelería del festejo familiar.

La propuesta se completó con pequeños sándwiches y medialunas, distribuidos entre las fuentes de dulces. Sobre el mantel también había vasos de vidrio con relieve, cubiertos y un canasto claro con servilletas. Las bebidas se sirvieron en varias jarras transparentes: algunas contenían agua y otras, preparaciones de colores naranja y verde.

El saludo se extendió a las demás mujeres de su entorno. “Las mamás de la familia. ¡Feliz día!”, escribió en el texto del posteo, antes de sumar la mención a la cumpleañera: “¡Indi 18!”. Los regalos para los hijos y la torta especialmente dedicada a la mayor acompañaron los dos motivos del festejo.

La torta y las fotos familiares de los 18 años de Indiana Cubero

Nicole Neumann también compartió un primer plano de la torta personalizada para Indiana Cubero. Tenía una cobertura clara y una decoración de ondas, rosetas y guirnaldas hechas con manga. Sobre la base blanca, delante de la torta, se leía “Indi” en letras del mismo tono.

Los detalles le dieron un aire festivo: pequeñas esferas espejadas, similares a bolas de discoteca, se distribuyeron sobre la superficie y alrededor de la base. La decoración se completó con piezas que imitaban piedras de colores en tonos rosa, violeta, azul y rojo, además de pequeñas perlas blancas y doradas. Una vela larga y delgada se elevaba desde el centro.

La torta de Indiana y los perros que acompañaron el encuentro.

Junto a la torta hubo besos y abrazos entre la modelo y sus hijos. En una de las imágenes, ella rodeó con un brazo a una de sus hijas y la besó en la mejilla, mientras Cruz estaba delante de ambas. El pequeño llevaba una prenda roja y azul con el dibujo de Spider-Man y quedó muy cerca de la mesa de cumpleaños.

Otra postal mostró a madre e hijo en primer plano. Cruz llevaba un suéter rojo sobre una camisa azul, mientras ella sonreía junto a él. En las dos imágenes, el rostro del niño estaba cubierto con un emoji de oso. Las fotos del menor se sumaron a las de sus hermanas y a la toma grupal que reunió a los invitados.

Nicole Neumann con sus hijos durante la celebración.

En su dedicatoria, definió sus hijos como “Mis motores, mi razón, mi fuerza y mi todo”. Mencionó las cuentas de Indiana, Allegra y Sienna y sumó el nombre de Cruz, el más pequeño. La cumpleañera también tuvo un gesto con su mamá durante la jornada. En sus historias de Instagram, publicó recuerdos compartidos con ella, entre ellos fotos frente a un espejo, en Disney y en el gimnasio. “Feliz día ma, gracias por estar siempre. Te amo”, escribió Indiana.

Para Nicole Neumann, el Día de la Madre y los 18 años de Indiana Cubero se encontraron en una particular celebración familiar. El regalo para cada uno fue su manera de agradecerles, en una jornada que dejó una torta con el nombre de la cumpleañera, una mesa compartida y un nuevo álbum familiar.