Daniela Celis informó sobre el nuevo y preocupante cuadro de Thiago Medina: "El pronóstico es reservado"

El estado de salud de Thiago Medina tiene a los usuarios de las redes sociales atentos a cada actualización. Daniela Celis y la familia del exparticipante de Gran Hermano no duda en compartir las novedades en sus cuentas de Instagram, o programas de televisión. En las últimas horas, generó preocupación, debido a que fue diagnosticado con atelectasia, provocando que su cuadro sea aún más complejo de lo que se esperaba. Finalmente, la influencer se pronunció y explicó cómo se encuentra su expareja.

Daniela Celis informó sobre el cuadro de Thiago Medina: "El pronóstico es reservado"

Thiago Medina protagonizó un duro accidente en moto, en la noche del viernes 12 de septiembre. Debido a las lesiones provocadas, fue intervenido dos veces en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La última operación duró más de cuatro horas, y tenía el objetivo de retirar astillas de huesos y colocar implantes en sus ocho costillas rotas. Sin embargo, en las últimas horas, el cuadro se vio complicado, debido a que le diagnosticaron atelectasia.

Daniela Celis confirmó en sus redes sociales y programas de televisión que se trataba de una situación difícil, y pidió oraciones para que su salud mejorara. El joven está aún internado en terapia intensiva, y generó preocupación en todos sus seguidores, debido a este momento. Finalmente, en su cuenta de Instagram, la influencer y panelista de Luzu TV dio un nuevo parte médico que dividió las opiniones, dando buenas noticias pero también duras frases.

"Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión", comenzó explicando. De esta manera, emocionó a todos al decir que se resolvió la atelectasia con kinesio-terapia. Sin embargo, lanzó tajante: "El pronóstico es reservado. Pedimos más que nunca fuerzas, y seguir orando por él". Esta última frase generó preocupación en los usuarios de las redes sociales, que no dudan en acompañar a Thiago a través de mensajes y oraciones.

La causa de Thiago Medina se encuentra en proceso de investigación por la fiscalía, debido a las lesiones ocasionadas en el accidente. Mientras tanto, la familia del exparticipante de Gran Hermano vive los momentos más tensos y difíciles de sus días, mientras esperan actualizaciones de su estado de salud. Daniela Celis es una de las portavoces, que no duda en dirigirse a las cámaras para hablar de la situación, mientras está al cuidado de sus hijas.

