La nueva apuesta de Verónica Varano fuera de la tele: carrera universitaria a los 50 y el bienestar pleno como principal objetivo

Verónica Varano es una de las mujeres más reconocidas de la televisión argentina. Su trabajo como modelo y actriz la llevó a construir una vida como conductora de diversos programas de televisión y eventos exclusivos, que hoy en día mantiene. Sin embargo, y tras años de dedicarse a los medios, decidió apostar a su carrera universitaria a los 50 años. Además, buscó un estilo de vida basado en el bienestar pleno, y encontró su pasión en el yoga.

La nueva apuesta de Verónica Varano fuera de la televisión

Tras haber hecho una vida en la televisión, y aún manteniendo contacto con algunos programas, Verónica Varano decidió alejarse de los medios y dedicarse de lleno a su carrera universitaria. Tras años de estudio, y a los 50 años, la modelo se recibió de Licenciada en Psicología. En la actualidad, trabaja de terapeuta, manteniendo un perfil bajo, luego de haber logrado el reconocimiento en diversos lugares. "Me gusta mucho estudiar, hice idiomas, todos los talleres y cursos relacionados a la psicología que te puedas imaginar hasta que decidí hacer la carrera. Me recibí en la Universidad de Belgrano y ahora estoy haciendo un postgrado en la UBA", había contado en una nota con La Nación.

Sin embargo, y a pesar de su lado laboral que sigue creciendo día a día, Varano busca el bienestar pleno en todas las actividades que realiza. Esto mismo lo encuentra en su vida amorosa y en otro de sus proyectos más queridos. Desde hace cinco años, está viviendo una romántica relación con Gustavo Bermúdez. Ambos coinciden en tener un bajo perfil, y disfrutar de su compañía en la intimidad, sin compartir los detalles públicamente.

Además de su romance, mantiene un perfil en las redes sociales, donde expande sus conocimientos y ayuda a sus seguidores a buscar un equilibrio en la vida. Para ello, habla con sus compañeras de sus experiencias, en un podcast, y graba videos en Instagram sobre sus rutinas de yoga y pilates. Como también es instructora de la actividad, da el paso a paso para que los fanáticos puedan entrenar con ella y encontrar ese bienestar pleno que sigue en su día a día.

Verónica Varano mantiene su vida en la televisión, pero también se refugia en el placer de estar dedicándose a su carrera universitaria y a su amor por el yoga y los podcasts. La modelo y actriz utiliza sus redes sociales para dar consejos de la actividad deportiva, y comparte un poco de sus trabajos. Sin embargo, su vida privada y su romance con Bermúdez lo vive en la intimidad, y acompañada de sus seres queridos que la siguen en todo momento.

