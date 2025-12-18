Así es la nueva casa de Luli Fernández tras separarse de Cristian Cúneo Libarona: mini cine en el living y un espacio de meditación

Luli Fernández, tras su separación de Cristian Cúneo Libarona, abrió las puertas de su nueva casa, un espacio moderno que sorprende por la incorporación de un mini cine en el living y un rincón dedicado a la meditación. La vivienda refleja un estilo cálido y funcional, pensado para acompañar esta nueva etapa personal.

La nueva casa de Luli Fernández tras su separación de Cristián Cúneo Libarona

Luli Fernández

Tras confirmar su ruptura, la modelo compartió en sus redes sociales imágenes de su nueva casa, donde se instaló junto a su hijo Indalecio. La vivienda, que está en proceso de ambientación, refleja una estética moderna, cálida y funcional. Cada rincón parece pensado para combinar comodidad con identidad, en un entorno que prioriza la armonía.

En uno de sus primeros posteos, Luli Fernández mostró el living, que se destaca por su estilo acogedor. El protagonista es un sillón de tres módulos, adaptable y rodeado de almohadones en tonos neutros, que refuerzan la sensación de confort. La disposición permite reorganizar el espacio según las necesidades del momento, ideal para recibir visitas.

Casa Luli Fernández

Otro punto destacado del living es una mesa de arrimo donde la presentadora colocó figuras religiosas, sumando un componente personal y espiritual al espacio. Este rincón funciona como un sector de meditación, pensado para la introspección y el equilibrio. La elección de los objetos y su disposición refuerzan la intención de calma y armonía.

Casa Luli Fernández

El increíble estilo de la nueva casa de Luli Fernández con mini cine incorporado

Uno de los detalles más llamativos del living es la incorporación de un televisor de gran tamaño, que transforma el ambiente en un mini cine doméstico. Ubicado sobre un rack en color claro, el dispositivo se integra con el resto de la decoración, sin romper la estética general. A su vez, en una de las esquinas, se puede ver un pequeño árbol de Navidad con luces, que aporta un toque festivo y cálido.

En este contexto, Luli Fernández mostró también su dormitorio, que mantiene la misma línea estética que el resto de la casa. Por otro lado, el cuarto de Indalecio, el hijo de la modelo y de Cristián Cúneo Libarona, cuenta con una cama diseñada para él con un sector especial para el guardado de sus juguetes. Además, tiene un librero y un escritorio con el mismo estilo.

Uno de los espacios más comentados por sus seguidores fue el vestidor, que la influencer compartió en sus publicaciones. Se trata de un ambiente amplio, con sectores diferenciados para organizar ropa, accesorios y calzado. En particular, se destaca un sector exclusivo para sus carteras, donde cada pieza está ordenada por estilo y color.

Casa Luli Fernández

Luli Fernández, tras su separación de Cristian Cúneo Libarona, mostró cómo es su nueva casa, un espacio moderno que incluye un mini cine en el living y un sector destinado a la meditación. La vivienda refleja una estética cálida y funcional, con ambientes pensados para el confort y detalles personales que acompañan esta etapa.

