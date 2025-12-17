En medio de la expectativa por el lanzamiento de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), comenzaron a circular los primeros nombres que podrían sumarse a la nueva edición del reality. Según reveló Yanina Latorre, ya habría tres famosos que avanzaron en el proceso de selección y hasta se habrían realizado los estudios médicos previos, un paso clave antes de confirmar su ingreso a la casa más famosa del país. Los elegidos serían Samantha Farjat, Kennys Palacios y Alex Caniggia, tres figuras mediáticas que prometen dar que hablar desde el primer día.

Revelan los tres famosos que entrarían a Gran Hermano Generación Dorada: "Lindos personajes"

En Sálvense quien pueda (América TV), Yanina Latorre aclaró que no se trata de simples rumores, sino de convocados “muy avanzados”, que atravesaron múltiples pruebas, casting intensivo, controles psicológicos y evaluaciones exhaustivas. “Hay gente que pasó mucho control, mucho casting y mucho loquero”, lanzó sin filtro, dando a entender que la producción ya tiene definidos varios nombres fuertes para esta edición especial.

Uno de los que estaría más cerca de firmar sería Kennys Palacios, el peluquero y maquillador de Wanda Nara, a quien Yanina definió como “un personaje tremendo” para el reality. Según contó, Kennys trabaja desde hace tiempo en Telefe, produce contenidos para MasterChef Celebrity y ya sería prácticamente un empleado del canal. Su fuerte personalidad, su cercanía con Wanda y su historial de cruces mediáticos lo convierten en una apuesta segura para el juego. Incluso la conductora recordó un episodio en el que la producción de MasterChef le pidió que bajara un tuit polémico, reunión que habría terminado con estilista llorando.

Kennys Palacios

El segundo nombre que habría pasado todas las instancias es Alex Caniggia. Para Yanina Latorre, el mediático es “ideal para Gran Hermano”: polémico, provocador y con experiencia previa en realities. “Es un tipo que garpa, te va a hacer enojar, va a generar todo”, aseguró la conductora.

Alex Caniggia

El tercer nombre que estaría muy avanzado en el proceso es el de Samanta Farjat, una figura emblemática de la televisión argentina de fines de los años 90 y principios de los 2000. Saltó a la fama con apenas 19 años al quedar involucrada como testigo en el recordado “Caso Coppola”, también conocido como “la causa del jarrón”, un escándalo judicial y mediático que sacudió a la Argentina. es por eso que su posible regreso a Gran Hermano Generación Dorada despertaría un fuerte impacto nostálgico y reavivaría una de las historias más icónicas de la TV argentina.

Samantha Farjat

Cuándo empieza Gran Hermano Generación Dorada

El estreno de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha confirmada y promete marcar un antes y un después en la historia del reality. Santiago del Moro fue el encargado de anunciar que esta edición especial debutará el lunes 2 de febrero de 2026 por la pantalla de Telefe, en el marco de los 25 años del programa más emblemático de la televisión argentina. Tal como adelantó el conductor, no se tratará de una simple versión all stars, sino de una propuesta “mucho más grande”, pensada para reunir a figuras que dejaron huella y para sorprender con nuevas dinámicas de juego.

Gran Hermano Edición Dorada

Además, el conductor reveló una de las grandes novedades que tendrá esta temporada: la posibilidad de que el propio programa entregue golden tickets para convocar jugadores de manera directa, sin necesidad de que pasen por el proceso tradicional de inscripción. Mientras tanto, la convocatoria para la temporada 2026 ya se encuentra abierta, y los rumores sobre posibles participantes no paran de crecer. Con nombres fuertes circulando, una apuesta ambiciosa y un formato renovado, Gran Hermano Generación Dorada se perfila como una de las ediciones más comentadas y polémicas de los últimos años.