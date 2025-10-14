Tras separarse de Cristian Cúneo Libarona, Luli Fernández se fue de vacaciones con su hijo Indalecio: las fotos

Luli Fernández atraviesa un momento de cambios personales. Hace pocos días, la modelo y conductora confirmó su separación del abogado Cristian Cúneo Libarona, con quien compartió 14 años de relación y tiene un hijo en común, Indalecio. La noticia, que ella misma comunicó a través de sus redes sociales, marcó el cierre de una etapa importante. “Fue una decisión de mutuo acuerdo, con amor y respeto”, había expresado entonces, dejando en claro que el vínculo familiar continúa por el bienestar de su hijo.

Luli Fernández se fue de vacaciones

Luli Fernández se fue de vacaciones a Iguazú con su hijo Indalecio

Después de esa declaración, Luli optó por alejarse de Buenos Aires y hacer una escapada con su pequeño. El destino elegido fue el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, uno de los paisajes naturales más imponentes del país. Desde allí, compartió una serie de imágenes que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Luli Fernández con su hijo, Indalecio

En la primera foto se la ve sonriente, con el fondo de las Cataratas del Iguazú, vestida con un look cómodo de viaje: buzo claro, anteojos de sol y el pelo suelto. A su lado, Indalecio aparece abrazándola, también sonriente. En otra postal, Luli posa frente a una de las pasarelas del parque, con el salto de agua de fondo y la vegetación selvática a su alrededor.

Luli Fernández

También compartió una instantánea tomada desde el hotel Gran Meliá Iguazú, donde se la ve relajada, tomando un jugo verde mientras observa el paisaje. En otra imagen, Luli muestra su mano extendida con una mariposa posada, acompañada de la frase: “Empezamos a recorrer Iguazú”. En una última foto, se la ve junto a Indalecio descansando, con una sonrisa y la frase: “Agotados de tanto pasear”.

Luli Fernández con su hijo, Indalecio

Con este viaje, la modelo decidió desconectarse y enfocarse en su hijo, disfrutando de unos días de tranquilidad lejos del ruido mediático. Sus seguidores destacaron la serenidad que transmite y la forma en que atraviesa este nuevo capítulo con energía positiva.

Lejos de la rutina, las imágenes muestran a una Luli Fernández simple, natural y tranquila, priorizando los momentos compartidos con su hijo y demostrando que el su vínculo con Indalecio es su mejor refugio.

F.A