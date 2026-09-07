La nueva vida de Fabricio, el hijo de Gilda que sobrevivió al accidente: “Cerré las puertas de todo eso y creo que me ayudó muchísimo”

Fabricio, el hijo de Gilda, encontró un camino propio después de atravesar una infancia marcada por el accidente de su madre. Con el paso de los años, logró construir una rutina distinta, enfocada en su familia y en la música como forma de expresión personal. Su recorrido muestra cómo eligió mantener un perfil bajo y avanzar con proyectos que lo conectan con la memoria de la cantante desde un lugar íntimo. Hoy, su presente refleja un proceso de reconstrucción que lo llevó a consolidar nuevos proyectos.

A 30 años del fallecimiento de Gilda: Así está la vida de su hijo, Fabricio

Fabricio Cagnin tenía apenas ocho años cuando sobrevivió al accidente vial de septiembre de 1996 en Entre Ríos, donde fallecieron su madre, Gilda, su hermana y su abuela Isabel Sioli. Treinta años después, el recuerdo sigue presente, pero su vida tomó un rumbo distinto. Hoy, con 38 años y una familia propia, encontró en la música y en la preservación del legado de su madre un camino personal. “No volví”, contó en Puro Show (El Trece), sobre el lugar de la tragedia.

A 30 años del fallecimiento de su madre, el artista reveló que piensa en ir al lugar del accidente: “Hace dos semanas dije ‘Che, tengo que ir, viste, tengo que ir’. Porque es como también cerrar un ciclo, dar la vuelta entera; es lo que me falta”. Tras el fatídico siniestro, creció bajo el cuidado de su padre y de su abuelo materno, lejos de los medios de comunicación. “Mi viejo me cuidó mucho y después del accidente voy a vivir a la casa de mi abuelo. Mi viejo estaba separado. Ahí éramos tres hombres, en pocas palabras, pero la verdad es que me acompañaron muchísimo”, contó.

“Siempre, mi viejo... cerré las puertas de todo eso y creo que me ayudó muchísimo”, recordó Fabricio Cagnin. Esa decisión de mantenerse apartado de la exposición pública lo ayudó a transitar el duelo y a construir una vida más íntima. La paternidad fue un punto de inflexión en su vida. A los 24 años nació Delfina, su hija mayor, y ese momento lo marcó profundamente. La llegada de su hija le permitió resignificar la pérdida y comenzar a reconstruir un proyecto personal.

Gilda y sus hijos, Mariel y Fabricio Cagnin

“Ahí yo sentí que se me abrió un portal de luz porque perdí mi familia y de repente pude de vuelta de a poquito formar”, explicó. En el plano artístico, el hijo de Gilda encontró en la música un recurso de expresión y sanación. “Hago música. No es mi objetivo principal. Sí fue necesario hacerlo, también fue parte de ese proceso”, señaló. Grabó composiciones propias y lanzó un disco que le permitió liberar emociones. “Saco el disco y me libero también, ¿viste?, y me hizo súper bien”, agregó.

Entre recuerdos y proyectos: La memoria de Gilda desde su hijo, Fabricio Cagnin

Según contó Fabricio Cagnin, la presencia de Gilda en su vida cotidiana es inevitable. “Es que, por más que no quiera, las escuchaba porque salía a la calle y estaban”, contó sobre las canciones de su madre que seguían sonando en todos lados. Esa exposición constante lo obligó a convivir con la figura pública de su madre mientras intentaba mantener su propio bajo perfil. La película dirigida por Lore Muñoz fue otro paso importante en su acercamiento al legado de su madre.

Gilda y su hijo, Fabricio Cagnin

"Cuando llegó la peli, me abrió una puerta porque me acercó un poco al mundo Gilda y a los fanáticos; yo la mandaba a mi mujer porque yo no podía estar presente”, relató. Esa experiencia le permitió conectar con los seguidores de la reconocida cantante desde un lugar más contenido. En la actualidad, el hijo de la artista organiza “La Casa Gilda”, un evento musical por el trigésimo aniversario de la muerte de la cantante.

“Pensé hacer una fiesta, que no es un homenaje y no es un tributo; va a ser todo el universo Gilda con un montón de música, un montón de artistas invitados”, explicó. La propuesta busca celebrar la memoria de su madre con diversidad de géneros y artistas, alejándose de los formatos tradicionales de tributo. Durante su juventud, la masividad de la figura de Gilda fue una carga emocional. Fabricio Cagnin: “Me convertí en el hijo de Gilda y a la vez es mi vieja a quien extraño, es mi hermana, es toda una historia familiar súper compleja, una tragedia”.

Los hijos de Gilda, Mariel y Fabricio Cagnin

Fabricio, el hijo de Gilda, atraviesa hoy una etapa en la que la familia y la música ocupan un lugar central. Treinta años después del accidente que marcó su infancia, eligió mantener distancia de los recuerdos más dolorosos y construir un camino propio. Su presente está ligado a proyectos que buscan preservar la memoria de su madre y a una vida cotidiana organizada en torno a nuevas responsabilidades, mostrando cómo transformó su recorrido.

VDV