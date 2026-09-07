Estas son las zapatillas en tendencia elegidas por la princesa Leonor para su primer día de clases en la Universidad

Las princesas de España se volvieron el orgullo de sus padres en las últimas semanas, con el comienzo de su etapa académica universitaria. Sin embargo, la heredera al trono Leonor se mudó a las aulas convencionales, tras meses de preparación militar, para cursar el grado de Ciencias Políticas. La institución elegida para su formación es la Universidad Carlos III de Madrid, específicamente en su reconocido campus público de Getafe.

En su esperado primer día de clases, la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia acaparó todas las miradas al alejarse por completo de los rígidos protocolos institucionales. En su lugar, apostó firmemente por un estilismo sumamente relajado, cómodo y juvenil que camufló su presencia entre el resto de los alumnos, demostrando un excelente ojo para el street style con un look que marca tendencia inmediata en la moda urbana contemporánea.

El primer día de la Universidad de la princesa Leonor

El look de la princesa Leonor para su primer día de universidad

La princesa Leonor le puso fin a una intensa y exigente etapa de tres años de formación militar, la cual contó con un paso de las tres Fuerzas Armadas y concluyó con éxito en julio para dar lugar a sus nuevas responsabilidades académicas. De esta manera, el lunes 7 de septiembre, comenzó de manera oficial su esperada etapa civil e intelectual. Para eso, la heredera al trono español eligió la prestigiosa Universidad Carlos III de Madrid para cursar el grado de Ciencias Políticas, una titulación clave para sus futuras funciones institucionales.

En este día especial, la prensa estuvo presente y los fanáticos no dudaron en acompañarla a dar sus primeros pasos por el campus de Getafe. Sin embargo, y como siempre ocurre en los eventos de la primogénita de los reyes, los expertos de la moda no dejaron pasar la elección fashionista que ella eligió. Lejana al reglamento clásico, decidió desmarcarse de los trajes formales y apostó por un estilismo cómodo y plenamente adaptado al entorno estudiantil que capturó todas las miradas.

Destacado por su acertada sencillez y frescura, en la parte superior, lució una blusa blanca de cuello camisero, manga corta y silueta estructurada, confeccionada en un material ligero ideal para las temperaturas de finales de verano. Combinó esta pieza con unos pantalones vaqueros oscuros de corte clásico, bota ancha y tiro medio que aportaban un aire relajado y actual. Como accesorio práctico para llevar sus apuntes, optó por un bolso negro de estilo casual colgado al hombro. Sin lugar a dudas, el elemento estrella que coronó su vestuario y marcó tendencia absoluta fueron sus zapatillas retro. La princesa escogió unas emblemáticas Onitsuka Tiger Mexico 66 en color blanco con las líneas características de la firma en tonos oscuros. Este calzado de inspiración vintage japonesa elevó por completo su propuesta de moda urbana, demostrando que es posible combinar la comodidad necesaria para recorrer el campus con un excelente sentido del estilo juvenil.

El look de la princesa Leonor para su primer día de universidad

Las zapatillas retro que impuso la princesa Leonor

La elección de la princesa Leonor sorprendió a todos los expertos fashionistas, y marcó la tendencia para los jovenes universitarios que arrancan una nueva etapa en su vida. Las zapatillas retro pertenecen a la legendaria marca japonesa Onitsuka Tiger , específicamente su modelo más icónico, las Mexico 66. El diseño seleccionado presenta la sofisticada combinación de colores Birch/Peacoat, la cual destaca por un elegante fondo en tono crema o beige suave complementado por las famosas franjas laterales cruzadas en un profundo azul marino.

Este calzado de perfil bajo y silueta esbelta se comercializa en la web oficial por un precio de 190 dólares y está confeccionado con materiales premium que combinan piel suave con sutiles refuerzos de gamuza texturizada en la puntera y el talón. Este modelo se consagra como la mejor opción del momento porque fusiona de manera impecable el furor por la tendencia vintage con una comodidad insuperable para el día a día. Su suela delgada pero sumamente flexible, junto a su estructura ligera y anatómica, garantiza una pisada confortable y natural durante largas caminatas universitarias. Además, su versatilidad estética permite combinarlas con una infinidad de prendas básicas, convirtiéndolas en la pieza de deseo indispensable para quienes buscan elevar su estilo urbano sin sacrificar bienestar físico.

Las zapatillas retro que impuso la princesa Leonor

Es por eso que los expertos apuestan a que la elección de este calzado icónico no fue una simple casualidad, sino una auténtica declaración de intenciones que redefine el estilo de la realeza moderna. La princesa Leonor dejó en claro su capacidad para adoptar las corrientes del street style con tanta naturalidad, posicionándose firmemente como un nuevo referente de la moda contemporánea.

A.E