La nueva vida de Leandro Penna, el bañero de Marley: de sus intentos por triunfar en Chile a convertirse en un exitoso empresario

Leandro Penna, recordado por su participación como bañero en el ciclo que encabezaba Marley, inició un recorrido personal que lo llevó por distintos países y escenarios. La nueva vida del exmodelo incluye intentos por consolidarse en Chile y una etapa marcada por el crecimiento de un emprendimiento propio.

Leandro Penna, conocido por su paso como bañero en un programa de Marley, tomó distancia del mundo del espectáculo y construyó un presente distinto. Su nueva vida lo vincula con proyectos que comenzaron fuera del país y que hoy lo posicionan en un ámbito completamente diferente.

Después de su paso por la televisión, el modelo decidió probar suerte en el exterior. Chile fue uno de los destinos elegidos para continuar su carrera, como su participación en el “Bailando por un sueño”, donde fue eliminado en primera ronda. Durante ese tiempo, también recibió la ayuda de un amigo, quien le dio un contenedor para regalar a un grupo de jóvenes rehabilitados de la droga, donde incluyeron gran cantidad de frutas y paltas.

Por su parte, Leandro Penna decidió alejarse del mundo del espectáculo, explorando otros rubros. Su vínculo con el campo y la producción agrícola lo llevó a desarrollar un emprendimiento vinculado a la exportación de paltas, una actividad que mantiene actualmente.

Según se conoció, su emprendimiento empezó en 2020 a crecer de forma lenta, con la compra de 200 kilos de palta que vendió en poco tiempo. Después incluyó nuevas tierras y la incorporación de tecnologías para ir mejorando sus plantaciones. Hoy en día se dedica a la producción y exportación a distintos mercados, con especial interés en países como Estados Unidos y China.

Por su parte, Leandro Penna mantiene una vida alejada de los medios, aunque conserva el contacto con algunos colegas del ambiente artístico; su día a día transcurre entre tareas de campo, reuniones con productores y gestiones vinculadas a su negocio. La decisión de cambiar de rumbo fue personal y se dio de forma progresiva, sin anuncios ni exposiciones.

En la misma línea, el empresario participa activamente en iniciativas locales vinculadas al desarrollo rural y la producción sustentable. Su interés por mejorar las condiciones de trabajo y fomentar prácticas responsables lo llevó a involucrarse en proyectos comunitarios, con foco en el cuidado del medio ambiente y el crecimiento de la economía regional.

El cambio de rumbo no implicó un corte definitivo con su pasado mediático. En algunas entrevistas, Leandro Penna recordó con afecto su paso por la televisión y los momentos compartidos con colegas y conductores. Sin embargo, su presente está enfocado en el crecimiento de su emprendimiento.

