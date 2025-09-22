Marley compartió las primeras palabras de su hija Milenka: el emotivo video

Marley se convirtió en padre por segunda vez con el nacimiento de Milenka, su hija llegada al mundo mediante subrogación de vientre en Tulsa, Oklahoma, el pasado 28 de diciembre. Este nacimiento completó la familia y convirtió a Mirko en hermano mayor, consolidando finalmente a la familia del conductor.

Marley junto a sus hijos, Mirko y Milenka

Durante los primeros meses de vida de Milenka, Marley mantuvo un perfil bajo, compartiendo en redes sociales solo pequeños fragmentos de su nueva vida junto a la bebé y su hermano mayor. Ahora, el productor emocionó a sus seguidores al compartir las primeras palabras de la niña.

Las primeras palabras de Milenka

Este lunes, Marley compartió un video en su cuenta de redes sociales mostrando el instante en que Milenka pronunció por primera vez la palabra “papá”: "Y llegó el papa papa papa! Me está llamando y yo listo para volver con ella y con Mirko!" escribió el conductor junto al vídeo.

El video alcanzó casi 70 mil “me gusta” y cientos de comentarios de seguidores que celebraron la emoción del momento. Un detalle que llamó la atención fue que Marley se encontraba de viaje por compromisos laborales, pero igual se aseguró de no perderse la escena, dejando registrado el instante y compartiéndolo con su audiencia, evidenciando la importancia que da a su familia.

Este hecho recordó momentos anteriores, como cuando Mirko dijo por primera vez “papá”, generando una experiencia paralela que los seguidores disfrutaron revivir ahora con Milenka.

La paternidad de Marley

Marley ha mostrado a lo largo de los años cómo combina su trabajo con la vida familiar, priorizando el tiempo junto a sus hijos siempre que puede. Su relación con Milenka y Mirko se desarrolla en un entorno cercano y cuidado, manteniendo un perfil protegido que resguarda la intimidad de los niños, aunque comparte momentos significativos con sus seguidores.

Marley junto a Mirko y Milenka

La reciente experiencia de las primeras palabras de Milenka reafirma la manera en que Marley acompaña a sus hijos en cada etapa. Aunque mantiene un perfil cuidadoso para proteger su intimidad, utiliza las redes sociales para compartir momentos significativos, mostrando su cercanía y participación en la vida de sus hijos de forma medida y controlada