Marley festejó los 9 meses de Milenka y sorprendió a todos por su parecido con Mirko

Marley compartió con sus seguidores un emotivo posteo en Instagram para celebrar un nuevo mes en la vida de su hija. “¡Felices 9 meses mi bebita hermosa! Te amo @milenka_ok, a días del reencuentro”, escribió el conductor, que actualmente se encuentra de viaje grabando su programa Por el mundo.
Marley celebró los 9 meses de su hija Milenka
En la publicación, el papá mostró una tierna foto de Milenka, sonriente y llena de energía, con una vincha decorada con flores de colores y brillos que resaltaban sus ojos claros. De inmediato, sus seguidores destacaron el gran parecido con Mirko, su hijo mayor, que también ha acompañado a Marley en muchas de sus aventuras alrededor del mundo.
La reacción no tardó en llegar: figuras como Moria Casán y Alex Caniggia se sumaron a la ola de mensajes con felicitaciones para la pequeña, que en muy poco tiempo logró ganarse el cariño del público.
Meses atrás, en el programa +CARAS de Héctor Maugeri, Marley se había animado a contar detalles íntimos del nacimiento de su hija, ocurrido el 28 de diciembre de 2024 en Oklahoma, Estados Unidos, a través de gestación subrogada. El conductor relató que fue un parto natural, aunque con algunas complicaciones. “Había mucho sangrado y me hablaron de un aparato que parece una aspiradora para acelerar el momento. Yo quería que fuera un parto natural”, confesó.
Tras largas horas de espera, finalmente, Milenka nació a las tres de la mañana. “Nació dormida. No lloraba”, recordó Marley, quien no ocultó la angustia del momento. Sin embargo, lo que vino después fue pura emoción: “Me senté sin la remera, la apoyé sobre el pecho y empezó un momento de unión que es eterno. Ella es súper buena onda. Sentís más conexión instantánea ni bien nace. Yo sentí mucha emoción”.
En aquella ocasión, el conductor también habló de Kasandra, la madre subrogante, con quien mantiene una relación de respeto y cariño. La llegada de Milenka, tal como él mismo expresó, cambió su vida para siempre.
Hoy, a nueve meses de ese instante inolvidable, Marley celebra el crecimiento de su hija y comparte con el mundo cada uno de sus avances, rodeado del afecto de sus seres queridos y de sus millones de seguidores.
F.A