Marley festejó los 9 meses de Milenka y sorprendió a todos por su parecido con Mirko

Marley compartió con sus seguidores un emotivo posteo en Instagram para celebrar un nuevo mes en la vida de su hija. “¡Felices 9 meses mi bebita hermosa! Te amo @milenka_ok, a días del reencuentro”, escribió el conductor, que actualmente se encuentra de viaje grabando su programa Por el mundo.

Marley celebró los 9 meses de su hija Milenka

En la publicación, el papá mostró una tierna foto de Milenka, sonriente y llena de energía, con una vincha decorada con flores de colores y brillos que resaltaban sus ojos claros. De inmediato, sus seguidores destacaron el gran parecido con Mirko, su hijo mayor, que también ha acompañado a Marley en muchas de sus aventuras alrededor del mundo.

Milenka

La reacción no tardó en llegar: figuras como Moria Casán y Alex Caniggia se sumaron a la ola de mensajes con felicitaciones para la pequeña, que en muy poco tiempo logró ganarse el cariño del público.

Meses atrás, en el programa +CARAS de Héctor Maugeri, Marley se había animado a contar detalles íntimos del nacimiento de su hija, ocurrido el 28 de diciembre de 2024 en Oklahoma, Estados Unidos, a través de gestación subrogada. El conductor relató que fue un parto natural, aunque con algunas complicaciones. “Había mucho sangrado y me hablaron de un aparato que parece una aspiradora para acelerar el momento. Yo quería que fuera un parto natural”, confesó.

Tras largas horas de espera, finalmente, Milenka nació a las tres de la mañana. “Nació dormida. No lloraba”, recordó Marley, quien no ocultó la angustia del momento. Sin embargo, lo que vino después fue pura emoción: “Me senté sin la remera, la apoyé sobre el pecho y empezó un momento de unión que es eterno. Ella es súper buena onda. Sentís más conexión instantánea ni bien nace. Yo sentí mucha emoción”.

Marley y su hija Milenka

En aquella ocasión, el conductor también habló de Kasandra, la madre subrogante, con quien mantiene una relación de respeto y cariño. La llegada de Milenka, tal como él mismo expresó, cambió su vida para siempre.

Hoy, a nueve meses de ese instante inolvidable, Marley celebra el crecimiento de su hija y comparte con el mundo cada uno de sus avances, rodeado del afecto de sus seres queridos y de sus millones de seguidores.

F.A